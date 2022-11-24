Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aktifim ama...





AŞK OLSUN ŞEKER!

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

Şeker hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen Üroloji ile görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışsın.