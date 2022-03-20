Kadınların korkulu rüyası menopoza bağlı bazı problemler tedavi edilebilir

Menopoz, kadınlarda adet döneminin son bulmasıyla ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, bu dönemin sıcak basması, terleme ve uykusuzluk gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Ayrıca menopozda kadın hastalıkları ve kemik erimesi daha sık görülüyor. Dr. Eray Memeç, "Menopoz bir kadın için geri dönüşü olmayan bir olayı ifade eder. Şikayetler 2-3 yıl içerisinde ortadan kalkar. Sonrasında HT verilmesinin ise artık gereği yoktur. Ayrıca, menopoza bağlı vajinal kuruluk gibi bazı problemler lokal fitil veya kremlerle de tedavi edilebilir. Prensip olarak, 5 yıldan uzun süren menopoz şikayetlerine yönelik HT verilmemelidir" diyor. Bu dönemde kadınların egzersiz yapmasını ve sağlıklı bir beslenme tarzını benimsemesi gerektiğini söylüyor.