Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadınların korkulu rüyası menopoza bağlı bazı problemler tedavi edilebilir

    Kadınların korkulu rüyası olan menopaz adet döneminin son bulmasıyla ortaya çıkıyor. Menopoza bağlı vajinal kuruluk gibi bazı problemler lokal fitil veya kremlerle de tedavi edilebilir. İşte sizler için derlediğimiz 20 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Menopoz senden korksun!

    Menopoz, kadınlarda adet döneminin son bulmasıyla ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, bu dönemin sıcak basması, terleme ve uykusuzluk gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Ayrıca menopozda kadın hastalıkları ve kemik erimesi daha sık görülüyor. Dr. Eray Memeç, "Menopoz bir kadın için geri dönüşü olmayan bir olayı ifade eder. Şikayetler 2-3 yıl içerisinde ortadan kalkar. Sonrasında HT verilmesinin ise artık gereği yoktur. Ayrıca, menopoza bağlı vajinal kuruluk gibi bazı problemler lokal fitil veya kremlerle de tedavi edilebilir. Prensip olarak, 5 yıldan uzun süren menopoz şikayetlerine yönelik HT verilmemelidir" diyor. Bu dönemde kadınların egzersiz yapmasını ve sağlıklı bir beslenme tarzını benimsemesi gerektiğini söylüyor.



    ZENCEFİL SECRET!
    Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Antioksidan etkisiyle zencefil, vücuda ihtiyacı olan vitamin desteğini sağlıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    Regl ağrılarını keser.
    Öksürüğü azaltır.
    Metabolizmayı hızlandırır, sindirim hastalıklarına karşı korur.
    Kas ağrılarını azaltır.
    Akciğerleri güçlendirir.
    Kalp sağlığını korur.
    Kemik erimesine karşı koruma sağlar.
    Cildi nemli tutar. Ölü derilerden arındırır.
    Victoria's Secret'ın Brezilyalı modeli Alessandra Ambrosio, pürüzsüz cildini zencefile borçlu olduğunu söyledi.



    BAŞ BELASI MİGREN
    Migren, daha çok kadınları tehdit ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, "Tedavi planı hastanın yaşına, ataklarının sıklığına tipine, ciddiyetine ve hastanın ek hastalıklarına göre değişir. İlaçlı ve ilaç dışı tedaviler mevcuttur. İlaçlı tedavide amaç ağrının oluşmasını önler. Egzersiz, düzenli uyku, doğru beslenme de ağrıyı keser" diyor.



        SEVGİLİ TARÇIN
        Tarçın, güzel kokusuyla enerji veriyor. Hem vücudu koruyor hem de aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkiye sahip olan tarçın, cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca tansiyonu düşürüyor.



        BAK ŞU YABAN MERSİNİNE
        Antioksidan deposu yaban mersini gözaltı morluklarıyla savaşıyor. Uzm. Dr. Yegane Özcan, herkesin evde yapabileceği maske tarifini açıklıyor: 1 yemek kaşığı ince rendelenmiş Aloe Vera yaprağı kullanın. 1 yemek kaşığı taze ezilmiş yaban mersini posası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte malzemeleri karıştırın ve cildinize uygulayın. 25 dakika bekletin, ardından durulayın.

        EGZAMAYA SARIMSAK
        Doğal antibiyotik sarımsak kalbi güçlendirir. İdrar söktürücüdür. Enerji verir. Kolesterolü dengeler. Cildi sivilce ve egzamadan korur. Vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asgari ücret 5.103 TL
        Haberler Sağlık Kadınların korkulu rüyası menopoza bağlı bazı problemler tedavi edilebilir
            SON DAKİKA