Kadınların korkulu rüyası menopoza bağlı bazı problemler tedavi edilebilir

Menopoz, kadınlarda adet döneminin son bulmasıyla ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, bu dönemin sıcak basması, terleme ve uykusuzluk gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Ayrıca menopozda kadın hastalıkları ve kemik erimesi daha sık görülüyor. Dr. Eray Memeç, "Menopoz bir kadın için geri dönüşü olmayan bir olayı ifade eder. Şikayetler 2-3 yıl içerisinde ortadan kalkar. Sonrasında HT verilmesinin ise artık gereği yoktur. Ayrıca, menopoza bağlı vajinal kuruluk gibi bazı problemler lokal fitil veya kremlerle de tedavi edilebilir. Prensip olarak, 5 yıldan uzun süren menopoz şikayetlerine yönelik HT verilmemelidir" diyor. Bu dönemde kadınların egzersiz yapmasını ve sağlıklı bir beslenme tarzını benimsemesi gerektiğini söylüyor.
ZENCEFİL SECRET!
Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Antioksidan etkisiyle zencefil, vücuda ihtiyacı olan vitamin desteğini sağlıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Regl ağrılarını keser.
Öksürüğü azaltır.
Metabolizmayı hızlandırır, sindirim hastalıklarına karşı korur.
Kas ağrılarını azaltır.
Akciğerleri güçlendirir.
Kalp sağlığını korur.
Kemik erimesine karşı koruma sağlar.
Cildi nemli tutar. Ölü derilerden arındırır.
Victoria's Secret'ın Brezilyalı modeli Alessandra Ambrosio, pürüzsüz cildini zencefile borçlu olduğunu söyledi.
BAŞ BELASI MİGREN
Migren, daha çok kadınları tehdit ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel, "Tedavi planı hastanın yaşına, ataklarının sıklığına tipine, ciddiyetine ve hastanın ek hastalıklarına göre değişir. İlaçlı ve ilaç dışı tedaviler mevcuttur. İlaçlı tedavide amaç ağrının oluşmasını önler. Egzersiz, düzenli uyku, doğru beslenme de ağrıyı keser" diyor.