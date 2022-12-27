Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Adet düzenini etkiler





PROSTAT BEZİNE BAKTIR

55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım var. Bir de bu çıktı. Bunalımdayım. Hastalık olabilir mi?

Özellikle sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeyi de kafaya takma.