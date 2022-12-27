Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Adet düzenini etkiler

Son 6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adetimin düzeni bozuldu. Şişmanlıkla ilgisi olabilir mi?
Olabilir. Son altı ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlaryeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. Ve hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na başvur. Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır. Bununla beraber polikistik over, tiroit hastalıkları gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.
UYKUSUZLUK ŞİŞMANLATIR
Uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı? UYKUSUZLUĞUN bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon daha sık görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar. Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Yani senin anlayacağın uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz. Manyetik alan tedavisi öneririm.
PROSTAT BEZİNE BAKTIR
55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım var. Bir de bu çıktı. Bunalımdayım. Hastalık olabilir mi?
Özellikle sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeyi de kafaya takma.