Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Adaçayı dopingi

Cinsel isteğim yok. "Adaçayı iyi gelir" dediler. Doğru mu?

Cinsel isteğin azalması, çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsın. Adaçayıve ısırgan otu çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın... Çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.