Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Acele etmeyin!

35 yaşındayım. İlişkide eşimden utanıyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım bir spreyden bahsetti. Sizce işe yarar mı? Bu, sık karşılaştığımız bir durumdur. Eşinizle beraber çözeceğiniz bir sorun... Utanmak yerine eşinizle her konuyu paylaşmayı düşünün. Acele etmeyin. Neticede yasak bir şey yapıyor da değilsiniz. Bu şikayetler de günlük hayatta en sık önerilen yöntem geciktirici sprey kullanımıdır. Aslında bu sprey ya da jellerin içeriği lokal anestezide kullanılan maddeleri ihtiva etmektedir. Önce eşinle, sonra Üroloji Uzmanı'yla görüşebilirsin.