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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Acele etmeyin!

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 17 Haziran 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Acele etmeyin!

    35 yaşındayım. İlişkide eşimden utanıyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım bir spreyden bahsetti. Sizce işe yarar mı? Bu, sık karşılaştığımız bir durumdur. Eşinizle beraber çözeceğiniz bir sorun... Utanmak yerine eşinizle her konuyu paylaşmayı düşünün. Acele etmeyin. Neticede yasak bir şey yapıyor da değilsiniz. Bu şikayetler de günlük hayatta en sık önerilen yöntem geciktirici sprey kullanımıdır. Aslında bu sprey ya da jellerin içeriği lokal anestezide kullanılan maddeleri ihtiva etmektedir. Önce eşinle, sonra Üroloji Uzmanı'yla görüşebilirsin.



    İSTEKSİZİM
    30 yaşındayım ve 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Durumum bir türlü düzelmiyor. Menopoza mı giriyorum?
    İsteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla hemen menopoz aklımıza gelmez. Östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Cinsel isteğinin artışında rol oynar. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Acele etmeyin!
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