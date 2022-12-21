Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: 58’inde aşk!

58 yaşında bir kadınım. Hiç evlenmedim. Şimdi bir talibim var. Kısmetse yakında evleneceğiz. Ancak ben ne yapacağımı bilemiyorum... Yardım edin...

Eğer evlilik gerçekleşirse bu konuyu eşinle paylaşabilirsin. Eşler arasında utanma olmaz. Ayrıca aile doktorundan ve Kadın Hastalıkları Uzmanı'ndan bu bilgiyi edinebilirsin. Paniklemeye gerek yok. Dişi ile erkeğin uyumu, birlikteliği, cinsel ilişkisi doğal bir süreçtir. Eşinizin anlayışlı, müşfik tavrı yol gösterici olacak.