Dr. Murat Taraktaş: Şeker hastalarında sessiz kalp krizi riski daha fazla

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Taraktaş, "sessiz kalp krizi" hakkında şu bilgileri verdi:

"Kalp krizi, kalp damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkar ve toplumda ölüm nedenleri arasında ilk sıralardadır. Film sahnelerinden de hatırlanacağı üzere; kalp krizi geçirenlerin büyük bir bölümü göğüste ani ve şiddetli bir ağrı hisseder, soğuk terleme ve aşırı halsizlik gibi belirtiler verir. Fakat bir grup var ki; onlar kalp krizi geçirirken bu belirtilerin hiçbirini göstermez. Ya da nefes darlığı, yorgunluk, boğaz, boyun veya çenede rahatsızlık hissi, mide ekşimesi gibi kalp krizine yorulmayabilecek belirtiler yaşayabilirler."

AĞRI SİNİRLERİNDE HARABİYET OLDUĞUNDAN HİÇBİR BELİRTİ HİSSETMEYEBİLİRLER

Uzm. Dr. Murat Taraktaş, sessiz kalp krizinin şeker (diyabet) hastaları arasında daha çok görüldüğünü belirtti:

"Sessiz kalp krizi diyabet hastaları, yaşlılar ve kadınlarda daha çok görülüyor. Özellikle şeker hastalarında ağrı, huzursuzluk, bulantı, terleme dahil hiçbir belirti görülmeyebiliyor. Şeker hastalarının ağrı sinirlerinde halihazırda harabiyet ve hissizlik mevcut olduğundan, kalp ve damarların işlevlerini ilgilendiren otonom sinir sisteminde bozukluk gelişmiş olabileceğinden, hasta kalp krizini ayakta, farkına bile varmadan geçirebiliyor. Bu kişilerin kalp krizi geçirdiği, ancak kardiyoloji uzmanına muayene olunca fark edilebiliyor ve ardından kalp damar anjiyografisi yapılarak tıkanan damar tespit ediliyor."

KALP KRİZİ DİYABET HASTALARINDA DAHA GENÇ YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Erkeklerde 30, kadınlarda ise 40 yaşından sonra görülen kalp krizinin diyabet hastalarında daha genç yaşlarda görülebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Murat Taraktaş, bazen durumun hastanede de fark edilemediğini ifade etti:

"Bazı şeker hastaları kalp krizi geçirirken baş dönmesi, sırt ve omuzda ağrı, nefes darlığı, göğüs altında rahatsızlık hissi, mide bulantısı, mide ekşimesi gibi şikâyetlerle acil servise başvurabilir. Risk faktörü görülmeyen hastalar, doğru teşhis konulamadığında eve geri de gönderilebilir. O nedenle diyabet hastalarının bilinçli olmasında, bu şikâyetlerle karşılaştığında kalp krizi riskini de aklına getirmesinde fayda var."



FAZLA KİLOLARDAN KURTULUN DÜZENLİ BESLENİN, HAREKET EDİN

Şeker hastalarının kalp sağlığını korumak adına beslenmelerine özen göstermeleri gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Murat Taraktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyabetliler kalp sağlığı için fazla kiloları varsa bunlardan kurtulmalı, dengeli bir beslenme düzeni oluşturmalı. Peki nasıl beslenmeliler? Yağ alımını azaltıp, beslenmelerine lifli gıdaları eklemeliler. Sebze ve meyve tüketimini artırmalı, karbonhidrat, fastfood ve yağlı gıdalardan uzak durmalılar. Günde 2 litre su içmeli, tuz tüketimini azaltmalılar. Ayrıca düzenli olarak her gün hareket etmeli, en az yarım saat yürüyüş yapmalılar. Son olarak; sigarayla tamamen vedalaşmalı, alkol tüketimini azaltmalılar."

İLANDIR.