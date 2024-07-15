Doymuş yağ tüketimi hayatınızı cehenneme çevirebilir! Bunlar felç olma riskinizi katbekat artırıyor...

Çok fazla doymuş yağ tüketmek, kandaki kötü kolesterol seviyesini yükselterek kan damarlarını daraltabilen yağ birikintilerinin oluşmasına ve felç riskinin artmasına neden oluyor. Aşırı tüketimi aynı zamanda tip 2 diyabet için bir risk faktörü olan kilo alımına da yol açabiliyor. İsveçli ve Alman araştırmacılar, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi bitkisel yağ tüketen kişilerin kalp krizi ve felç geçirme risklerinin üçte bir, diyabet geliştirme risklerinin ise dörtte bir oranında azaldığını gösterdi. Ayrıca doymuş yağ oranı yüksek bir beslenme düzeninden doymamış yağ oranı yüksek bir beslenme düzenine geçilmesi, tip 2 diyabet riskini yüzde 42 oranında azaltabilir.

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