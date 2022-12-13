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    Dökülen saçlara altın dokunuş! Uzmanlar tedavi yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı...

    Saç dökülmesi kadın ve erkeklerin kabusu oluyor. Uzmanlar tedavi yöntemlerini ve alınması gereken yöntemleri açıklıyor. İşte sizler için derlediğimiz 13 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Dökülen saçlara altın dokunuş

    Saçdökülmesi, günümüzde kadın erkek her yaştan insanı tehdit ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor:
    Yerel minoksidil losyon: FDA tarafından onaylanmıştır. Saçlı deriye en az 4-5 ay uygulanması gerekir.
    Trombositten zengin plazma (PRP): Hızlı etki isteyen hastalar açısından oldukça güvenli bir tedavi seçeneğidir. Her yıl bir ay arayla 3-6 seans yapılabilir.
    Saç mezoterapisi: Saçın uzamasını destekleyecek olan peptid, vitamin ve hormonlar; iğnelerle doğrudan saç köklerine verilir. Bu yöntem yıllık bir ay arayla ve 3-6 seans arasında uygulanır.
    Kök hücre tedavisi: Yılda 1-2 seans şeklinde yapılabilen kök hücre tedavisi 2-5 yıl arası etki gösterir.
    Spironolakton tablet: Kadınlarda genetik ve hormonal saç dökülmesinde oldukça etkili sonuçlar alınır.
    Saç ekimi: Diğer tedavilerle daha ileri yanıt alınamayan durumlarda uygulanır.

    İŞTE ÖNERİLER
    Saçlarınızı sıkı toplamayın.
    Abartılı ve sık şekillendirici ürün kullanmayın.
    Saçlarınızı sık yıkamayın. Gün aşırı ya da haftada 2 kez yıkayın.
    Havuyla sert değil, nazikçe kurulayın.
    Her hafta fön çektirmeyin.
    Kimyasal içeriği hafif olan şampuan ve saç kremi kullanın.
    Saçlarınızı nazikçe tarayın. Sık sık dokunup çekiştirmeyin.
    Ağır diyetlerden kaçının.



    KALPLERE DOKUNAN LÜFER
    AğızlarI tatlandıran balık, içerdiği Omega-3 sayesinde sağlığı koruyor. Balıkların 'babası' olarak bilinen lüfer ise vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. Daha yağlı ve daha lezzetli olan lüfer, vücuda enerji veriyor. Cildi, sinirleri ve sindirim sistemini koruyor. Günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılıyor. Kalp ritmini düzenliyor. Damar sağlığını koruyor. Kalp krizi riskini önlüyor.

    KANSIZLIĞA KURU ÜZÜM
    Vitamin deposu kuru üzüm, migren ağrılarını dindirir. Sinir sistemini korur ve Alzheimer'la savaşır. Hazımsızlığı engeller. Meme kanseriyle mücadele eder. Kalbi koruyan üzüm, böbrekleri güçlendirir. Akciğerleri temizler. Kansızlığı bitirir.

    MİGRENE YEŞİLBİBER
    Antioksidan deposu yeşilbiber, kanserle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar ve vücudu temizler. Migren ataklarını dindirir. Kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. Çiğ yendiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

    BÖBREKLERE İLAÇ MUZ
    Faydalı besin içeriği sayesinde muz, tansiyonu dengeler. Böbrekleri korur ve güçlendirir. Enerji verir, bağırsakların çalışmasını düzenler. Kabızlığı engeller. Mide hastalıklarından korur. Cildi sedef ve akne rahatsızlıklarından korur. Kemikleri güçlendirir.

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    Haberler Sağlık Dökülen saçlara altın dokunuş! Uzmanlar tedavi yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı...
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