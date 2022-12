Dökülen saçlara altın dokunuş! Uzmanlar tedavi yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı...

Saçdökülmesi, günümüzde kadın erkek her yaştan insanı tehdit ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor:

Yerel minoksidil losyon: FDA tarafından onaylanmıştır. Saçlı deriye en az 4-5 ay uygulanması gerekir.

Trombositten zengin plazma (PRP): Hızlı etki isteyen hastalar açısından oldukça güvenli bir tedavi seçeneğidir. Her yıl bir ay arayla 3-6 seans yapılabilir.

Saç mezoterapisi: Saçın uzamasını destekleyecek olan peptid, vitamin ve hormonlar; iğnelerle doğrudan saç köklerine verilir. Bu yöntem yıllık bir ay arayla ve 3-6 seans arasında uygulanır.

Kök hücre tedavisi: Yılda 1-2 seans şeklinde yapılabilen kök hücre tedavisi 2-5 yıl arası etki gösterir.

Spironolakton tablet: Kadınlarda genetik ve hormonal saç dökülmesinde oldukça etkili sonuçlar alınır.

Saç ekimi: Diğer tedavilerle daha ileri yanıt alınamayan durumlarda uygulanır.



İŞTE ÖNERİLER

Saçlarınızı sıkı toplamayın.

Abartılı ve sık şekillendirici ürün kullanmayın.

Saçlarınızı sık yıkamayın. Gün aşırı ya da haftada 2 kez yıkayın.

Havuyla sert değil, nazikçe kurulayın.

Her hafta fön çektirmeyin.

Kimyasal içeriği hafif olan şampuan ve saç kremi kullanın.

Saçlarınızı nazikçe tarayın. Sık sık dokunup çekiştirmeyin.

Ağır diyetlerden kaçının.