Doktor Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her şeyi ilaca bağlamayın

İki buçuk aylık evliyiz. Eşim askerden yeni geldi. Sürekli hadi yatalım diyor. Sonra sürekli ilişki istiyor. Ben de yoruluyorum. Guatr hapı kullanıyor. Fazla mı geliyor acaba. Haptan olabilir mi?

Cinsel ilişki isteği hormonlarla olduğu kadar sosyal olarak da şekillenen bir dürtüdür. Troid çalışmasını arttıran ve azaltan ilaçlar var. Hangisini kullandığı önemli. Hemen test yapılması uygun olabilir. Sadece troid testleri değil testosteron testleri de yapılmalı. Bazen anormal sıklıkta cinsel ilişki isteği ruhsal hastalıklarda da olabilir. Ama hemen ilaca bağlamamak lazım.