Doğum sonrası annelerin yüzde 10 ila 20 arasında depresyon görülüyor

Doğum sonrası dönemde kadında hem bedensel hem de duygusal anlamda büyük bir değişim yaşanıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Yeşim Ruhat Kutlu, "Gebelikte değişen hormon seviyeleri, doğumdan sonra hızlı bir şekilde normale dönmeye çalışır. Bu da kadının ruh halini doğrudan etkileyebilir" diyor. Doğum sonrası depresyon hakkında açıklamalarda bulunuyor:



GENELLİKLE GEÇİCİDİR

Doğum yapan kadınların yaklaşık yarısında görülen 'annelik hüznü' geçici bir dönemdir. Bu dönemde annede huzursuzluk, ağlama isteği, çaresizlik hissi ve duygusal dalgalanmalar görülebilir. Ancak genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden geçer. Bu süreçte annenin yanında sakin ve destekleyici bir çevre olması çok önemlidir. Doğum sonrası depresyon, annelerin yüzde 10-20'sinde görülüyor. Eğer bu duygular iki haftadan uzun sürüyorsa ve annenin kendini giderek daha kötü hissettiği bir tablo varsa, doğum sonrası depresyon düşünülmelidir. Toplumda 'anne olmanın mutluluk getirmesi gerektiği' yönündeki baskılar nedeniyle anneler çoğu zaman yaşadıkları bu zorlukları dile getiremiyor. Suçluluk ve yetersizlik duyguları artıyor.



UYKUSUZLUK GÖRÜLEBİLİR

Bu durumda klasik depresyon belirtilerinden farklı olarak yorgunluk, uykusuzluk, kaygı, suçluluk hissi ve bebeğe yeterince iyi bakamama korkusu ön plandadır. Bazı annelerde hayatın anlamsızlaştığı, intihar düşüncelerinin başladığı durumlar bile görülebilir. Erken dönemde fark edilmesi hayati önem taşır. Doğumla birlikte östrojen, progesteron ve oksitosin gibi hormonlardaki ani değişimler ruh halini etkiler. Ayrıca annenin uykusuz kalması, yeterli beslenememesi ve sosyal destek eksikliği riski artırır. Stres, ağır iş yükü, şiddet, yalnızlık ve çevresel baskılar da depresyonu tetikleyebilir



EŞ VE AİLE DESTEĞİ ÖNEMLİ

Dr. Yeşim Ruhat Kutlu, "Bu süreçte annenin yakın çevresi, özellikle eşi ve ailesi dikkatli olmalı. Annenin kendine veya bebeğine zarar verme riski varsa vakit kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına başvurulmalıdır. Tedavide ilacın yanı sıra psikoterapi ve aile desteği de önemlidir. Annenin yanında olmak, yargılamadan dinlemek ve yardım istemesini kolaylaştırmak gerekir" dedi.