Doğum korkusu olarak bilinen tokofobiye dikkat! Belirtileri nedir?

Doğum korkusu olarak bilinen tokofobi, kadınların yoğun ve aşırı korku veya endişe hissetmelerine deniyor. Bu korku, doğum sırasında kendileri veya bebekleri için yaşayabilecekleri tehlikelerle ilgili olabiliyor veya doğum sürecinin fiziksel, duygusal veya psikolojik olarak zorlayıcı olduğu düşüncesiyle ilişkilendirilebiliyor.

Evlilik ve Aile Danışmanı Anila Çelik, tokofobinin birçok farklı faktörün birleşimi sonucunda ortaya çıkabildiğini söylüyor. Bu faktörleri şöyle sıralıyor: Önceki kötü doğum deneyimleri, aşırı endişe eğilimi, kontrol kaybı korkusu, toplumun doğuma ilişkin algıları ve genetik veya biyolojik faktörlerdir.





GECE TUVALETİ ENFEKSİYON İŞARETİ

Geceleri sık idrara çıkma, kişilerin yaş almasıyla daha yaygın hale geliyor. Bu farklı sebeplerle ortaya çıkabiliyor. Çoğu insan için özellikle yatmadan önce tüketilen sıvı miktarına bağlı olarak gece 1 kez idrara çıkma normal olarak kabul ediliyor.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, ''Böbreklerin gece aşırı idrar üretmesi, idrar yolu enfeksiyonları, üriner sistem tümörleri veya prostat hastalıklarına bağlı mesanenin tam boşaltılamaması durumlarında gece sık idrara çıkma görülebilir. Tedavi altta yatan sebebin giderilmesi ile mümkün olacaktır. Akşam saatlerinde sıvı alımının kısıtlanması, bacakların yüksek seviyede dinlendirilmesi, kompresyon çoraplarının giyilmesi ya da idrar söktürücü özellikteki tansiyon ilaçlarının zamanlamasının doğru yapılması ile sorun azaltılabilir. Ancak kesin teşhis ve tedavi bir üroloji uzmanı tarafından yapılmalıdır" diyor.



YAĞLI KARACİĞER BEYNİ TÜKETİR

İngiliz bilim insanları, karaciğer ve beyin arasındaki bağlantıyı kanıtladı. Roger Williams Hepatoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre karaciğer yağlanmasının beyin sağlığına zarar verdiği ortaya çıktı. Buna göre yağ oranının yükselmesinin beyinde oksijen miktarını düşürüp, hücrelerde iltihabı artırarak, beyne zarar verdiği saptandı. Ayrıca, bilim insanları, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesinin yalnızca obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için gerekli olduğunu vurguladı.



YOĞURT YE GENÇ KAL

Yoğurt, kalsiyum açısından zengindir. Sağlıklı bir kilo verme planının bir parçası olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Kemik sağlığına katkıda bulunur. Kemik erimesi riskini azaltır. Ayrıca içerdiği probiyotikler, bağırsaklardaki kalsiyum emilimini artırır. Ayrıca ciltteki kızarıklıklara iyi gelir. Yoğurtta bulunan laktik asit ise cildinizin görünümünü canlandırarak ona pürüzsüzlük kazandırır. Böylece daha genç görümüne kavuşturur.

UYKUSUZLUĞA LAVANTA

Kokusuyla mest eden lavanta, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitirir. Mide bulantısını engeller.



PAPATYA ÇAYI GRİBİN İLACI

Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Migren ağrısını dindirir.



KABIZLIĞA TURP

Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü dengeler.