Keskin sirke küpüne zarar: Uzmanı öfkeyle baş etmenin yollarını anlatıyor

Son yıllarda hızla yaygınlaşan öfke sorunu 7'den 70'e herkesi etkisi altına alıyor. Ancak Klinik Psikolog Oğuzhan Gürdoğan, atalarımızın "Keskin sirke, küpüne zarar" sözü misali; aşırı öfkenin kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığının yanı sıra, sosyal ilişkilerini ve kariyerini de tehdit ettiğini belirtiyor. "Öfke aslında tamamen normal ve genellikle sağlıklı bir duygudur. Ancak öfkenin hayatımızın kontrolünü ele geçirmesine izin verdiğimizde yaptığımız her şeyi olumsuz etkiler" diyor. Öfkeyle baş etmenin yollarını anlatıyor:





SEBEBİNİ BELİRLEYİN: Öfkenizi tetikleyen unsurların farkına varın. Uzak durulması mümkün olan tetikleyici etkenlerle aranıza mesafe koyun. Eğer mesafe koymanız ya da hayatınızdan uzaklaştırmanız mümkün olmuyorsa, bazı öfke yönetimi tekniklerini uygulayabilirsiniz.



EGZERSİZ YAPIN: Egzersiz yapmak yalnızca fiziksel sağlığınız için değil, aynı zamanda mental sağlığınız için de faydalıdır. Egzersiz yapmak ekstra gerilimi yakabilir ve tahammül seviyenizi arttırabilir.



UYARI İŞARETLERİNİZİ TANIYIN: Yaşadığınız öfkenin fiziksel uyarı işaretlerini düşünün. Belki kalbiniz daha hızlı atıyor ya da yüzünüz ısınıyor. Belki de yumruklarınızı sıkmaya başlarsınız. Ayrıca bazı bilişsel değişiklikleri de fark edebilirsiniz. Belki zihniniz yarışıyor ya da "kırmızı görmeye" başlıyorsunuz.



MOLA VERİN: Kendinize bir mola verin. Başkalarından kendinizi soyutlayacağınız uygun zamanlar yaratın ve bu süreyi sessiz şekilde duygularınızı nötr hale getirmeye odaklayın. Hatta ister gece ister gündüz kendinize ayıracağınız bu zaman dilimini o kadar faydalı bulabilirsiniz ki, bunu günlük rutininize dahil etmek isteyebilirsiniz.



MEDİTASYON YAPIN: Meditasyon öfke kontrolünü sağlamada ve insan duygularını kontrol etmede son derece faydalıdır. Derin nefes egzersizleri gibi basit meditasyon teknikleriyle işe başlayabilirsiniz. Günlük yaşantınıza mutlaka nefes egzersizlerini ekleyin.



SAĞLIKLI BESLENİN: Örneğin; trans yağ asitlerinden zengin bir beslenme, artan saldırganlıkla doğrudan bağlantılıyken, omega 3 eksikliği de sinirliliğe yol açabilen depresyonla ilişkilendirilir.