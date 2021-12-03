Doç. Dr. Kağan Kamaşak oturmayan kıyafet skolyoza işaret uyarısında bulunuyor





YÜZ ÜSTÜ YATMAYIN

Sırt üstü yatın. Yan yatmada bacakları bükmek ve diz altına yastık gibi bir destek koymak da hastalara iyi gelir. Yüz üstü yatmak ise sırtın düzleşmesine neden olduğu için önerilmemektedir. Yatakların ise sert olması gerekmektedir.