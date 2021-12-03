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    Doç. Dr. Kağan Kamaşak oturmayan kıyafet skolyoza işaret uyarısında bulunuyor

    Doç. Dr. Kağan Kamaşak vücuda tam oturmayan kıyafetin skolyoz hastalığının belirtisi olabileceğini söylüyor. Hastalara sırt üstü yatmaları tavsiyesinde bulunuyor.

    Oturmayan kıyafet skolyoza işaret

    Skolyoz, omurganın sağa ya da sola doğru eğilmesine deniyor. Gelişim bozukluğuna bağlansa da nedeni tam olarak bilinmiyor. Tanısı genellikle çocukluk çağında konuluyor. İlk belirtileri omuzların ve kalçanın simetrik durmaması ile sırtta kabarıklık olması oluşturuyor. Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Kağan Kamaşak, son yıllarca çok sayıda kişide görülen skolyoz rahatsızlığı ile ilgili bilgiler veriyor:



    FİZİK TEDAVI ÇOK ÖNEMLİ
    Hareket kabiliyetinin kısıtlanması ve hastalığın çeşitli semptomları nedeniyle kişiler günlük hayatlarında sıkıntı yaşayabilmektedir. Eğrilik derecesi değişen hastalığın tedavisi de bu dereceye ve belirtilere göre planlanmaktadır. Omurga eğriliği fizik tedavi, skolyoz egzersizleri ve cerrahi müdahaleler sayesinde tedavi edilebilmektedir.



    NEFES DARLIĞINA DİKKAT
    Vücuda tam oturmayan elbiseler, hastalık belirtisi olabiliyor. Skolyozun şiddetine ve türüne göre vakadan vakaya değişen skolyoz belirtileri şunlardır: Omurganın sağ ya da sol tarafa doğru eğilmesi, omurgada gözle görülebilen kavis, omuz ve kalçada asimetri, dik durmada zorluk çekme, nefes darlığı, yürümede yaşanan problemler, sırt, bel ve omuz ağrısı, ve kıyafetlerin vücuda tam oturmamasıdır.



        YÜZ ÜSTÜ YATMAYIN
        Sırt üstü yatın. Yan yatmada bacakları bükmek ve diz altına yastık gibi bir destek koymak da hastalara iyi gelir. Yüz üstü yatmak ise sırtın düzleşmesine neden olduğu için önerilmemektedir. Yatakların ise sert olması gerekmektedir.



        OKUL TARAMALARI KURTARICI
        Özellıkle çocuklarda okul taramaları sayesinde cerrahi operasyona gerek kalmadan skolyoza müdahale şansı doğmaktadır. Görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılmaktadır.



        MR VE BT
        Röntgenle birlikte MR ve BT de teşhiste kullanılmaktadır. Bacak ve sırt bölgelerinde ağrı ve bağırsak problemleri gibi belirtiler gösteren hastalarda genellikle MR'dan yararlanılmaktadır. 40 dereceden yüksek eğriliklerin olduğu skolyozda kemik ve omurgayı daha iyi görebilmek için bilgisayarlı tomografi istenmektedir. Okul taramaları kurtarıcı Uzmanlar, böbrek hastalıklarından korunmak için önerilerde bulunuyor.

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        Haberler Sağlık Doç. Dr. Kağan Kamaşak oturmayan kıyafet skolyoza işaret uyarısında bulunuyor
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