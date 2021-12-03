Doç. Dr. Kağan Kamaşak oturmayan kıyafet skolyoza işaret uyarısında bulunuyor

Skolyoz, omurganın sağa ya da sola doğru eğilmesine deniyor. Gelişim bozukluğuna bağlansa da nedeni tam olarak bilinmiyor. Tanısı genellikle çocukluk çağında konuluyor. İlk belirtileri omuzların ve kalçanın simetrik durmaması ile sırtta kabarıklık olması oluşturuyor. Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Kağan Kamaşak, son yıllarca çok sayıda kişide görülen skolyoz rahatsızlığı ile ilgili bilgiler veriyor:
FİZİK TEDAVI ÇOK ÖNEMLİ
Hareket kabiliyetinin kısıtlanması ve hastalığın çeşitli semptomları nedeniyle kişiler günlük hayatlarında sıkıntı yaşayabilmektedir. Eğrilik derecesi değişen hastalığın tedavisi de bu dereceye ve belirtilere göre planlanmaktadır. Omurga eğriliği fizik tedavi, skolyoz egzersizleri ve cerrahi müdahaleler sayesinde tedavi edilebilmektedir.
NEFES DARLIĞINA DİKKAT
Vücuda tam oturmayan elbiseler, hastalık belirtisi olabiliyor. Skolyozun şiddetine ve türüne göre vakadan vakaya değişen skolyoz belirtileri şunlardır: Omurganın sağ ya da sol tarafa doğru eğilmesi, omurgada gözle görülebilen kavis, omuz ve kalçada asimetri, dik durmada zorluk çekme, nefes darlığı, yürümede yaşanan problemler, sırt, bel ve omuz ağrısı, ve kıyafetlerin vücuda tam oturmamasıdır.