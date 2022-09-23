Diyabetten kansere, tansiyondan romatizmaya! Doğal olmayan şekerler tehlike saçıyor





ÖDÜL DEĞİL ZEHİR

Şeker, çocukluk çağından itibaren bir ödül sistemi olarak kullanılıyor. Çocuklar bir şey başardığında hep şeker, çikolata ve pastayla motive ediliyor. Bu durum, 'şeker bağımlılığını' beraberinde getiriyor. Şeker ve şeker ilave edilmiş besinlerin fazla miktarda tüketimi, obezitenin en önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Obezite, sadece beden kitle indeksinin artması anlamına gelmiyor. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklara, Tip-2 diyabete, metabolik sendrom, hipertansiyon ve kanser gibi sağlık sorunlarına neden oluyor. Şeker kaynaklarının başında süt geliyor. Yine şeker pancarı ve şeker kamışı doğal şeker kaynakları olarak biliniyor.