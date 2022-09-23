Diyabetten kansere, tansiyondan romatizmaya! Doğal olmayan şekerler tehlike saçıyor

Hastalıkların temelinde, yanlış beslenme bulunuyor. Özellikle paketli gıdalar ve yiyeceklere sonradan eklenen doğal olmayan yollardan vücuda alınan şeker, sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. Diyabetten kansere, tansiyondan romatizmaya kadar birçok rahatsızlığa neden oluyor. Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, şeker içeren gıdaların yol açtığı tehlikeler hakkında bilgilendiriyor.
ÖDÜL DEĞİL ZEHİR
Şeker, çocukluk çağından itibaren bir ödül sistemi olarak kullanılıyor. Çocuklar bir şey başardığında hep şeker, çikolata ve pastayla motive ediliyor. Bu durum, 'şeker bağımlılığını' beraberinde getiriyor. Şeker ve şeker ilave edilmiş besinlerin fazla miktarda tüketimi, obezitenin en önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Obezite, sadece beden kitle indeksinin artması anlamına gelmiyor. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklara, Tip-2 diyabete, metabolik sendrom, hipertansiyon ve kanser gibi sağlık sorunlarına neden oluyor. Şeker kaynaklarının başında süt geliyor. Yine şeker pancarı ve şeker kamışı doğal şeker kaynakları olarak biliniyor.
PAKETLİYSE TEHLİKE
Ancak daha çok ilave yani besinlere eklenen şekerler vasıtasıyla şeker vücuttan atılıyor. Meşrubatlar, gazlı içecekler, hazır meyve suları, şekerler, lokumlar, kekler, hamurlu ve sütlü tatlılar bolca ilave şeker içeriyor.