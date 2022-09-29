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    Diyabetin suç ortağı göbek! Şeker hastalığı kilolularda daha sık görülüyor l Sağlık haberleri

    Şeker hastalığı sinsi ilerliyor. Özellikle kilolularda daha sık görülüyor. Tedavi edilmediğinde ise göz sağlığını tehdit ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Eylül TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Diyabetin suç ortağı göbek

    Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı yanlış beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki türü bulunuyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, diyabette erken ve doğru tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Tip-1 ve Tip-2 diyabet olmak üzere iki çeşit diyabet vardır. Tip 1 diyabet tanısı konulan hasta mutlaka insülin kullanması gerekmektedir ve daha çok erken yaşlarda başlar. Tip 2 diyabet ise daha ileri yaşlarda başlar. Diyabet olan kişilerde sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, bol su içme, açlık hissi, geç iyileşen yaralar, ellerde ve ayaklarda uyuşmalar görülebilir" diyor. Tedavi edilmeyen diyabetin obezite, göz rahatsızlıkları, uzuv kayıpları, damar tıkanıklıkları gibi birçok hastalığa sebep olabileceğini sözlerine ekliyor.



    SIRRI LAHANA
    Vitamin ve mineral deposu lahana, şifa dağıtıyor! İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklıüı güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. Uzun süre tok tutuyor hem kilo vermeyi sağlıyor hem de ödem atıyor. Kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığını destekliyor. Kabızlığı önlüyor. Karaciğer, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor.



    Oscar ödüllü 47 yaşındaki oyuncu Charlize Theron formunu lahanaya borçlu olduğunu söyledi.



        YÜKSEK TOPUK DERT BÜYÜK!
        Kadınların yüksek topuk sevdası, ayak sağlığını bozuyor. Kadınlar tarafından tercih edilen sivri burunlu yüksek topuklu ayakkabılar halk arasında ayakta kemik çıkıntısı veya çarpık parmak olarak bilinen halluks valgus rahatsızlığına neden oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Güray Batmaz, kadınlara 6 santimden yüksek topuklu ayakkabı giymemelerini öneriyor. "Valgus hastalığının kesin tedavisi ameliyattır. Cerrahi sonrasında yapılan analizlerinde 6 ay-1 yıl arasında düzelmeler görülür" diyor.

        KELLİĞİN İLACI SANDAL AĞACI
        Hindistan'ın dağlık bölgelerinde yetişen sandal ağacından elde edilen yağ, faydalarıyla dikkat çekiyor. Cilt bakımında oldukça sık kullanılan bu yağ, sivilce ve siyah nokta oluşumunu engelliyor. Ayrıca doğal bir balgam söktürücü özelliği taşlıyor. Saçlara da büyük faydası bulunuyor. özellikle saç dökülmesi ve kellik yaşayanların yardımına koşuyor. Yeni saç çıkmasını ve saçların sıklaşmasını sağlıyor. Saç tellerini nemlendirerek güçlendiriyor.

        HAZIMSIZLIĞA LİMON SIKIN
        C vitamini bombası limon, salataları lezzetlendiriyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu sebze, sindirimi kolaylaştırıyor. Kabızlığı önlüyor. İdrar söktürücü özellik göstertiyor. Romatizma ve artrit tedavilerinde olumlu etki gösteriyor. Vücutta bulunun bakteri ve toksinleri dışarı atılmasını kolaylaştırıyor.

        MENOPOZDA YOĞURT YİYİN
        Türk mutfağının baş tacı yoğurt, kemikleri güçlendirir. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesine yakalanma riskini azaltır. Hastalıklardan korur.

        MUZLA İYİLEŞİYORUZ
        Protein, sodyum ve potasyum içeren muz, tansiyonun düzenler. Böbrek taşının düşürür. Enerji verir. Ülsere iyi gelir. Kanserden korur. Kemikleri güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Diyabetin suç ortağı göbek! Şeker hastalığı kilolularda daha sık görülüyor l Sağlık haberleri
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