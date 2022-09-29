Diyabetin suç ortağı göbek! Şeker hastalığı kilolularda daha sık görülüyor l Sağlık haberleri

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı yanlış beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki türü bulunuyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, diyabette erken ve doğru tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Tip-1 ve Tip-2 diyabet olmak üzere iki çeşit diyabet vardır. Tip 1 diyabet tanısı konulan hasta mutlaka insülin kullanması gerekmektedir ve daha çok erken yaşlarda başlar. Tip 2 diyabet ise daha ileri yaşlarda başlar. Diyabet olan kişilerde sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, bol su içme, açlık hissi, geç iyileşen yaralar, ellerde ve ayaklarda uyuşmalar görülebilir" diyor. Tedavi edilmeyen diyabetin obezite, göz rahatsızlıkları, uzuv kayıpları, damar tıkanıklıkları gibi birçok hastalığa sebep olabileceğini sözlerine ekliyor.