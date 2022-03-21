Diyabetin ilaç tedavisinin yanı sıra doğru beslenmekte büyük önem taşıyor

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, genç yaşlı birçok kişiyi tehdit ediyor. Bu hastalıkta, ilaç tedavisi kadar doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak da önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ganime Mumcu, doğru beslenmenin kan şekerinin dengelenmesinde büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor. Kan şekerinin normal sınırlarda tutulması için hastaların 2,5-3 saat aralıklarla öğün yapması, yani 3 ana 3 de ara öğünle beslenmesi gerektiğini belirtiyor. "Günde 2 porsiyondan fazla meyve tüketilmemeli. Elma, ayva, armut gibi kan şekerini yükseltmeyen ancak posa açısında zengin meyveler tercih edilmelidir. Tam tahıllı ekmek, bulgur pilavı, kepekli makarna, leblebi gibi besinler pirinç, beyaz ekmek, kestane, patates gibi yiyeceklere tercih edilmelidir" diyor. Ara öğünlerde galeta, düşük yağlı yoğurt, ayran, süt gibi protein içeren yiyeceklerin tüketilebileceğine dikkat çekiyor.
AMBER'İN YEŞİLİ
Ağızları tatlandıran yeşil elma, vücuda güç veriyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Her ısırıkta vücuda sağlık veren elma, kemikleri güçlendiriyor ve kolesterolü düşürüyor. Kan şekerini ve tansiyonu dengeliyor. Hücreleri yeniliyor. Bu sayede cildin genç görünmesini sağlıyor. Diyabeti önlüyor. Metabolizmanın çalışmasını hızlandırıyor. Tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor.
ÇÜRÜK DİŞ KİLO YAPAR
Fazla kilo, günümüzün en önemli sorunları arasında yer alıyor. Diş Hekimi, Protez Uzmanı Hatice Ağan ise çürük dişlerin de kilo alımına yol açtığını söylüyor. "İnflamatuar proteinler kilo artışına neden olduğu gibi ağızdaki bakterilere karşı bağışıklık tepkisini de hızlandırarak ağız sağlığında bozulmaya yol açıyor. Dolayısıyla obezlerde yağ dokusunun fazla olmasına bağlı da ağız sağlığı olumsuz etkiler" diyor.
PIRASA FORMDA TUTAR
Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.