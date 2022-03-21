Diyabetin ilaç tedavisinin yanı sıra doğru beslenmekte büyük önem taşıyor

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, genç yaşlı birçok kişiyi tehdit ediyor. Bu hastalıkta, ilaç tedavisi kadar doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak da önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ganime Mumcu, doğru beslenmenin kan şekerinin dengelenmesinde büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor. Kan şekerinin normal sınırlarda tutulması için hastaların 2,5-3 saat aralıklarla öğün yapması, yani 3 ana 3 de ara öğünle beslenmesi gerektiğini belirtiyor. "Günde 2 porsiyondan fazla meyve tüketilmemeli. Elma, ayva, armut gibi kan şekerini yükseltmeyen ancak posa açısında zengin meyveler tercih edilmelidir. Tam tahıllı ekmek, bulgur pilavı, kepekli makarna, leblebi gibi besinler pirinç, beyaz ekmek, kestane, patates gibi yiyeceklere tercih edilmelidir" diyor. Ara öğünlerde galeta, düşük yağlı yoğurt, ayran, süt gibi protein içeren yiyeceklerin tüketilebileceğine dikkat çekiyor.