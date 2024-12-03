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Diyabeti yiyin! İşte diyabete iyi gelen besinler

Modern çağın yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete zemin hazırlıyor. Uzmanlar, bu hastalığın belirtilerini hafifletmede bazı besinlerin büyük fayda sağladığını belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Diyabeti yiyin! İşte diyabete iyi gelen besinler

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Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:

KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.

BALIK: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.

KIRMIZI MEYVELER: Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler.

BAKLAGİLLER: haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.

BROKOLİ: Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

YOĞURT: Tip 2 diyabet riskini azalttır.

SARIMSAK: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.

BİTTER ÇİKOLATA: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.

KUŞKONMAZ: İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır.

TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.

AVOKADO: Omega-3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları iyileştirir. Kan şekerini dengeler.

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