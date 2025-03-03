Diyabete karşı harekete geç! İşte diyabetle ilgili bilinmesi gerekenler

Ağızda kuruluk, bulanık görme, aşırı yorgunluk, uyku hali, iştah artışı, kilo kaybı, cilt enfeksiyonları ve sık idrara gitme... Tüm bu şikayetler ve daha fazlası, çağın vebası diyabetin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Ülkemizde her 7 kişiden birini tehdit eden bu hastalık, hayatı tehdit ediyor! Yaşam kalitesini düşürüyor, hayati organlara zarar veriyor. Peki nasıl tedbir almak gerekiyor? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Kılınç Candemir, tedavisi ömür boyu süren diyabetle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



Metabolik bir hastalık olan diyabet, yetersiz insülin salınımı ya da insüline doku cevabında azalma sonucu ortaya çıkıyor. Kan şekeri yüksekliğiyle karakterize, ilerleyici ve ciddi komplikasyonlara yol açan bir rahatsızlık olarak biliniyor. Yaşam süresinin uzaması, aşırı beslenme, hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle tüm dünyada sıklığı hızla artıyor. Diyabet, Tip-1 ve Tip-2 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Başlangıcı yavaş olan Tip-2 diyabetin tanısı yıllar boyu gecikebiliyor.

Tip-1 diyabet, Tip-2 diyabet ve gestasyonel diyabet (gebelikte ortaya çıkan) gündelik yaşantımızda en sık karşılaştığımız diyabet tipleridir.



Diyabet hastalığı başa bela. Kurtulmak için bol bol spor yapmak gerekir. Erken dönemde belirti vermeyen diyabet, vücudu tüketiyor.



Tip-2 diyabetli kişilerde esas sorun vücutta kan şekeri kontrolünü sağlayan insüline biyolojik cevabın azalması ile ortaya çıkan insülin direncidir.