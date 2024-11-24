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Diyabete iyi gelen besinler!

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Diyabete iyi gelen besinler!

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Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:

KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır. BALIK: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.

KIRMIZI MEYVELER: Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler.

BAKLAGİLLER: Haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.

BROKOLİ: Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

YOĞURT: Tip 2 diyabet riskini azalttır.

SARIMSAK: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler. ,

BİTTER ÇİKOLATA: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.

KUŞKONMAZ: İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır.

TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.

AVOKADO: Omega-3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları iyileştirir. Kan şekerini dengeler.

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