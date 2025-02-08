Diyabete dikkat! Uzmanı sistit ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uyardı

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudun kan şekerini uygun şekilde kullanamaması sonucu hemen her organda problem yaratıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür yanlış beslenme ve hareketsizliğin bu hastalığa neden olduğunu söylüyor.

KİLO EN BÜYÜK SEBEP

"Obezite ve şeker hastalığının en önemli sebeplerinden olan paketli gıdaların ve gazlı içeceklerin tüketimi acilen kesilmeli ve günlük fiziksel aktiviteleri yapmaya özen gösterilmelidir. Uyku saatlerinin düzenlenmesi, beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve yeterli fiziksel aktiviteler, şeker hastalığının önlenmesinde yardımcı olabilir" bilgisini veriyor.

RİSKİ ARTIRIYOR

Şeker hastalarının enfeksiyona daha yatkın olduğunu belirten Dr. Gür, sözlerine şöyle devam ediyor: Diyabet, genel olarak viral olanlarda dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonların riskinin artmasıyla ilişkilidir. Enfeksiyonlar, bağışıklığın daha düşük olması sebebiyle şeker hastaları için önemli bir sorundur. Ciddi solunum yolu enfeksiyonları, sistit gibi üriner sistem enfeksiyonları, diyabetik ayak enfeksiyonları görülebilir.