Diyabet riskini mezurayla ölçün (Sağlık haberleri)

Vücudun yeterince insülin üretmemesi ya da hücrelerin insülini düzgün kullanamaması durumuna insülin direnci deniyor. Bu hastalık tedavi edilmediğinde diyabete yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, bel çevresindeki yağlanmanın kan şekerini yükselttiğini belirtiyor. Şunları söylüyor: Vücudumuza fazla besin alındığında, birikinti oluşturur. Sürekli sindirimi denetlemek bağışıklık sistemini çok meşgul ettiği için hastalıklara karşı direnç gösteremez. Su diyetinde, yani bedene dışarıdan herhangi bir besin gelmediğinde bağışıklık sistemi sindirimle uğraşmaktan kurtulur, bütün gücünü vücudu temizlemeye yöneltir. 60-90-120 günlük periyotlarla uygulanan su diyeti, hastaların hızlı ama kalıcı kilo vermesini sağlar.

İLTİHAPLARA PIRASA

Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.

ENFEKSİYON KURDEŞEN YAPAR

Kurdeşen, hastanın hayat kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Toplumun yüzde 20'si hayatlarının bir döneminde kurdeşen atağı geçiriyor. Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir "Akut kurdeşenin en sık nedenleri arasında özellikle nezle, grip gibi akut üst solunum yolu enfeksiyonları, çeşitli ilaçlar ve gıdalar yer alır" diye konuşuyor.

UYKUSUZLUĞA VİŞNE

Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.