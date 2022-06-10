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    Diyabet, ihmale gelmiyor! Kalp ve böbrekleri tehdit ettiği gibi, gözlerde katarakt riskini de arttırıyor

    Diyabet, ihmale gelmiyor. Kalp ve böbrek gibi organları tehdit ediyor. Gözlerde katarakt riskini artırıyor. Uzmanlar uyarıyor: Kontrolleri aksatmayın. Yüksek şeker kör bile eder!

    Gözünüz diyabette olsun

    Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Bunların başında diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı geliyor. oldukça sinsi ilerleyen bu hastalık hayati organlarına zarar veriyor. En büyük zararı ise göze veriyor. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa şeker hastalığının süresi arttıkça gözde hasar yapma riskinin arttığını belirtiyor.



    ERKEN TEDAVİ ŞART
    İyi kontrol edilmemiş diyabet, göz sağlığını tehdit ediyor. Hastalarda, genelde yavaşça ilerleyen görme azalması olabileceği gibi ani görme kayıpları da olabiliyor. Hastaların gözlerinde hasar başlamasına karşın görmeyle ilgili hiçbir şikayetleri olmayabiliyor. Erken teşhis, tedavi ve sık kontrollerle birçok diyabetli hastada ciddi görme kayıpları engelleyebiliyor.



    KILCAL DAMARLARA ZARAR VERİR
    Diyabet, retina tutulumuna yol açarak körlüğe neden oluyor. Ayrıca kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Retinada kendiliğinden kanayabilen yeni damarlar oluşuyor. Retinanın önünde ve içinde oluşan kanamalar gözün arka boşluğuna sızabiliyor. Katarakt da diyabeti olanlarda yüzde 60 daha sık görülüyor. Kan şekeri kontrolü kataraktın ilerlemesini yavaşlatıyor.



        TEHLİKE ÇOK BÜYÜK
        Diyabet, göz tansiyonu olarak bilinen glokoma da davetiye çıkartıyor. Diyabetli kişilerde glokom 2 kat daha fazla görülüyor. Bu nedenle kan şekeri kontrolü ve düzenli göz muayenesi önem taşıyor. Dr. Apa, "Erken evrede tespit edilen lezyonlar daha etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Diyabet tanısı alan her hasta doktora başvurmalıdır" diyor.

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        Haberler Sağlık Diyabet, ihmale gelmiyor! Kalp ve böbrekleri tehdit ettiği gibi, gözlerde katarakt riskini de arttırıyor
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