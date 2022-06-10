Diyabet, ihmale gelmiyor! Kalp ve böbrekleri tehdit ettiği gibi, gözlerde katarakt riskini de arttırıyor





TEHLİKE ÇOK BÜYÜK

Diyabet, göz tansiyonu olarak bilinen glokoma da davetiye çıkartıyor. Diyabetli kişilerde glokom 2 kat daha fazla görülüyor. Bu nedenle kan şekeri kontrolü ve düzenli göz muayenesi önem taşıyor. Dr. Apa, "Erken evrede tespit edilen lezyonlar daha etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Diyabet tanısı alan her hasta doktora başvurmalıdır" diyor.

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