Diyabet, ihmale gelmiyor! Kalp ve böbrekleri tehdit ettiği gibi, gözlerde katarakt riskini de arttırıyor

Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Bunların başında diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı geliyor. oldukça sinsi ilerleyen bu hastalık hayati organlarına zarar veriyor. En büyük zararı ise göze veriyor. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa şeker hastalığının süresi arttıkça gözde hasar yapma riskinin arttığını belirtiyor.
ERKEN TEDAVİ ŞART
İyi kontrol edilmemiş diyabet, göz sağlığını tehdit ediyor. Hastalarda, genelde yavaşça ilerleyen görme azalması olabileceği gibi ani görme kayıpları da olabiliyor. Hastaların gözlerinde hasar başlamasına karşın görmeyle ilgili hiçbir şikayetleri olmayabiliyor. Erken teşhis, tedavi ve sık kontrollerle birçok diyabetli hastada ciddi görme kayıpları engelleyebiliyor.
KILCAL DAMARLARA ZARAR VERİR
Diyabet, retina tutulumuna yol açarak körlüğe neden oluyor. Ayrıca kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Retinada kendiliğinden kanayabilen yeni damarlar oluşuyor. Retinanın önünde ve içinde oluşan kanamalar gözün arka boşluğuna sızabiliyor. Katarakt da diyabeti olanlarda yüzde 60 daha sık görülüyor. Kan şekeri kontrolü kataraktın ilerlemesini yavaşlatıyor.