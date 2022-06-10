Toplum da en sık görülen rahatsızlıkların başında gelen tansiyonu, doğal besinlerle dengeleyin





KARIN AĞRISINDA KANSER SAKLI

Mide kanseri, sinsi ve sessiz ilerliyor. Dr. Serkan Uysal, nedeni tam olarak bilinmeyen kanserin gelişmesinde genetik faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da etkili olduğunu söylüyor. Karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik gibi şikayetlere neden olan mide kanserinin ortaya çıkmasında tuz tüketimi, paketlenmiş ve işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, yüksek ısıda pişirilmiş etler, yağda kızartılmış gıdaların tüketimi neden oluyor.



MİGRENE ELMA SİRKESİ

Tıbbın babası Hipokrat'ın binlerce yıl önce tedavi için kullandığı elma sirkesi, cildi temizler. Sivilce oluşumunu engeller. Diyabetten korur. Migren ağrısını dindirir.



BAĞIRSAKLARA YAĞ ÇEK!

Hindistan cevizi yağı, cilt sorunlarını bitirir. Yaşlanmayı geciktirir. Bağırsaklardaki zararlı mikropları temizler. Tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenler.



KİRAZ GÜÇ VERIR

Yazın en sevilen meyvelerinden kiraz, Alzheimer'a karşı koruma sağlar. İnme ve felç riskini azaltır. Kırışıklıkları bitirir. Kemikleri güçlendirir. Kolon kanseri riskini düşürür.

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