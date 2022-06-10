Toplum da en sık görülen rahatsızlıkların başında gelen tansiyonu, doğal besinlerle dengeleyin

Toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında, tansiyon geliyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalığın tedavisi, ömür boyu sürüyor. Uzmanlar, tansiyonu dengelemeye yardımcı olan besinleri sıralıyor:
● KAKAO: İçerdiği antioksidan ile tansiyonu dengeler. Kalbi korur.
● MUZ: Tansiyonun aniden yükselmesini önler. Kan damarlarını korur.
● KEREVİZ: Yüksek tansiyonu düşürür.
● DOMATES: İçerdiği ikopen ile tansiyon ve kolesterolü dengeler. Kalbi güçlendirir.
● KAVUN: Magnezyum içeriği ile tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.
● ÇİLEK: Kalp dostudur. Tansiyonun düşmesini sağlar.
● HAVUÇ: Kan basıncını dengeler. Damarları güçlendirir.
● KAYISI: Hipertansiyonun doğal ilacıdır. Kalbi korur.
KARIN AĞRISINDA KANSER SAKLI
Mide kanseri, sinsi ve sessiz ilerliyor. Dr. Serkan Uysal, nedeni tam olarak bilinmeyen kanserin gelişmesinde genetik faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da etkili olduğunu söylüyor. Karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik gibi şikayetlere neden olan mide kanserinin ortaya çıkmasında tuz tüketimi, paketlenmiş ve işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, yüksek ısıda pişirilmiş etler, yağda kızartılmış gıdaların tüketimi neden oluyor.
MİGRENE ELMA SİRKESİ
Tıbbın babası Hipokrat'ın binlerce yıl önce tedavi için kullandığı elma sirkesi, cildi temizler. Sivilce oluşumunu engeller. Diyabetten korur. Migren ağrısını dindirir.
BAĞIRSAKLARA YAĞ ÇEK!
Hindistan cevizi yağı, cilt sorunlarını bitirir. Yaşlanmayı geciktirir. Bağırsaklardaki zararlı mikropları temizler. Tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenler.
KİRAZ GÜÇ VERIR
Yazın en sevilen meyvelerinden kiraz, Alzheimer'a karşı koruma sağlar. İnme ve felç riskini azaltır. Kırışıklıkları bitirir. Kemikleri güçlendirir. Kolon kanseri riskini düşürür.