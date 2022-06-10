Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kanser korkusu

Meme kanseri olmaktan korkuyorum. Bunun için Hollywood oyuncusu Angelina Jolie bir test yaptırmış. Ben de istiyorum. Genetik testi mi yaptıracağım?

BRCA1 ve BRCA2 hücrelerin aşırı hızlı büyümelerini engelleyen tümör baskılayıcı genlerdir. Bunlar herkeste bulunur. Ancak görevlerini yapmalarını engelleyen bir genetik değişiklik olması durumunda, bu kontrolün ortadan kalkması kansere yol açabilir. BRCA olan kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri riski artmaktadır.