Diyabet, hayatı tehdit ediyor! Egzersiz, sağlıklı beslenme ve düzenli kontrol şikayetleri azaltıyor





KRİZE YOL AÇAR

Hareketsiz yaşam biçimi, obezite ve sağlıksız beslenme tarzı diyabet riskini artırıyor. Yaşamı tehdit eden bu hastalıkta kan şekeri kontrolü yapılmazsa körlük, kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları riski artıyor. Diyabetin Tip-1 ve Tip-2 olmak üzere çeşitleri bulunuyor. Doç. Dr. Aktaş, "Diğer adı insülin direnci olan Tip 2 diyabette, pankreasta insülin üretimi yeterli olduğu halde hücreler insülin hormonunu algılayamaz. Bu hormona karşı duyarsızlık oluşur. Bu durumda kan şekeri insülin tarafından dokulara taşınamaz ve glukoz düzeyi normalin üzerine çıkar" diyor.