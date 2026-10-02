Kalp kapağı hastalığında en sık görülen belirtiler; özellikle yürürken, merdiven çıkarken veya bir fiziksel aktivite esnasında başlayıp dinlenince geçen nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, kalp çarpıntısı, fiziksel aktivite sırasında eforla gelen ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve bacaklarda ödem (şişlik) oluşturuyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taşar, bu durumda mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor. Kalp kapaklarına zarar veren 6 hatalı alışkanlığı anlatıyor.

Diş ve diş eti enfeksiyonlarından kana karışan bakteriler kalp kapakçıklarına yapışabiliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) SİGARA: Damar duvarlarına zarar vererek kireçlenmeyi hızlandırır. Özellikle aort kapağının daralmasında ve sertleşmesinde en büyük tetikleyicilerden biridir. YETERSİZ AĞIZ VE DİŞ HİJYENİ: Düzenli fırçalanmayan dişler ve diş eti enfeksiyonları, bakterilerin kana karışmasına yol açar. Bu bakteriler doğrudan kalp kapakçıklarına yapışarak ölümcül olabilen kalp kapağı iltihabı hastalığına neden olabilir. KÖTÜ BESLENME VE YÜKSEK KOLESTEROL: Doymuş yağ ve işlenmiş gıdalardan zengin beslenmek, damarlarda olduğu gibi kalp kapaklarında da yağ birikimine ve erken kireçlenmeye yol açar.