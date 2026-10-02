Dişten kalbe uzanan tehlike! Kalp kapağını korumak için uzmanından 6 kritik uyarı
Son yıllarda kalp kapağı hastalıklarının görülme sıklığı artıyor. Geçmişte çoğunlukla 65 yaş üzerinde ihtiyaç duyulan kalp kapağı değişimi, artık genç yaşta da gerekli olabiliyor. Doç. Dr. Onur Taşar, “Dişteki bakteriler kalp kapakçıklarına yapışarak ölümcül olabilir” diyor.
Kalp kapağı hastalığında en sık görülen belirtiler; özellikle yürürken, merdiven çıkarken veya bir fiziksel aktivite esnasında başlayıp dinlenince geçen nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, kalp çarpıntısı, fiziksel aktivite sırasında eforla gelen ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve bacaklarda ödem (şişlik) oluşturuyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taşar, bu durumda mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor. Kalp kapaklarına zarar veren 6 hatalı alışkanlığı anlatıyor.
SİGARA: Damar duvarlarına zarar vererek kireçlenmeyi hızlandırır. Özellikle aort kapağının daralmasında ve sertleşmesinde en büyük tetikleyicilerden biridir.
YETERSİZ AĞIZ VE DİŞ HİJYENİ: Düzenli fırçalanmayan dişler ve diş eti enfeksiyonları, bakterilerin kana karışmasına yol açar. Bu bakteriler doğrudan kalp kapakçıklarına yapışarak ölümcül olabilen kalp kapağı iltihabı hastalığına neden olabilir.
KÖTÜ BESLENME VE YÜKSEK KOLESTEROL: Doymuş yağ ve işlenmiş gıdalardan zengin beslenmek, damarlarda olduğu gibi kalp kapaklarında da yağ birikimine ve erken kireçlenmeye yol açar.
BOĞAZ ENFEKSİYONLARINI İHMAL ETMEK: Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde gelişen beta mikrobu (A grubu streptokok) enfeksiyonlarının hekim kontrolünde antibiyotikle tedavi edilmemesi, ilerleyen yıllarda romatizmal kalp kapağı hastalığına dönüşür.
AŞIRI TUZ TÜKETİMİ: Yüksek tansiyona neden olur. Tansiyon, sol karıncık içindeki basıncı artırarak aort kapağını ve mitral kapağı sürekli zorlar, erken yıpranmalarına ve kaçırmalarına yol açar.
HAREKETSİZ YAŞAM: Düzenli egzersiz yapmamak; obezite, diyabet ve yüksek tansiyona zemin hazırlar. Bu kronik hastalıklar kalp kapaklarına binen mekanik yükü ve stresi artırarak yapılarını bozar.
AMELİYATSIZ YÖNTEMLER BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR
Doç. Dr. Onur Taşar, göğüs kafesi açılmadan ve kasık damarlarından girilerek gerçekleştirilen modern teda vi yöntemlerinin, hastaların komplikasyon riski düşük, konforlu ve hızlı iyileşme süreci geçirmelerini sağladığını vurguluyor.