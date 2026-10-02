ÇARKIFELEK MEYVESİ: 24,5 GRAM LİF ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre çarkıfelek meyvesinin belirtilen bir porsiyonu 24,5 g lif içeriyor. Meyve A ve C vitaminleri de sağlıyor. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu, sağlıklı yetişkinler için günlük lif hedefini 25-35 g aralığında veriyor; çarkıfelek meyvesindeki miktar bu aralığın alt sınırına yaklaşıyor. Meyve taze tüketilebilir, içeceklere ve smoothie'lere eklenebilir ya da dondurulmuş tatlılarda kullanılabilir.

AVOKADO: BELİRTİLEN PORSİYONDA 5 GRAM LİF Çoğu kişinin meyve olarak düşünmediği avokado da lifli bir seçenek. Academy of Nutrition and Dietetics'in verilerine göre belirtilen porsiyonda 5 g lif bulunuyor. Salatada yeşil yapraklı sebzelerle, tacoda domatesli salsa ile kullanılabilir.