Size bir elmadan daha fazla lif verebilecek 9 meyve
Orta boy bir elma 4,8 gram lif sağlıyor; ancak dokuz meyvenin belirtilen porsiyonları bu miktarı aşıyor. Çarkıfelek meyvesi listenin başında yer alırken kivi kabuğuyla tüketildiğinde lif alımını artırabiliyor. İşte hangi meyvenin ne kadar lif sağladığı ve porsiyonların neden aynı olmadığı.
Orta boy bir elma yaklaşık 4,8 gram lif içeriyor. Verywell Health'in derlediği bilgilere göre aşağıdaki dokuz meyvenin her biri, kaynakta belirtilen kendi porsiyonunda bu miktarı aşıyor. Porsiyonlar aynı büyüklükte değil; bu nedenle değerler eşit ağırlıktaki meyveleri karşılaştırmıyor.
AHUDUDU: ELMA VE ARMUTTAN DAHA FAZLA LİF
Academy of Nutrition and Dietetics'in karşılaştırmasına göre ahududu elma ve armuttan daha fazla lif içeriyor. Belirtilen bir porsiyonda 8 g lif bulunuyor. Ahududu taze yenebilir veya tariflere eklenebilir.
KİVİ: KABUĞU LİF ALIMINI ARTIRABİLİR
Kivinin belirtilen porsiyonu 5,4 g lif içeriyor. European Journal of Nutrition'da yayımlanan bir derlemede uzmanlar, kivi kabuğunu tüketmenin lif alımını yüzde 50 artırabileceğini belirtiyor. Kivi genellikle içi kaşıkla çıkarılarak yeniyor; kabuğu da tüketilebiliyor.
BÖĞÜRTLEN: 7,6 GRAM LİF
USDA FoodData Central'a göre böğürtlenin belirtilen porsiyonu 7,6 g lif sağlıyor. Taze olarak ara öğünde yenebilir veya yiyeceklerin üzerine eklenebilir. Çabuk bozulduğu için dondurulmuş hali de smoothie'lerde kullanılabilir.
YABANİ YABAN MERSİNİ: 6,2 GRAM LİF
USDA FoodData Central verilerine göre yabani yaban mersininin belirtilen porsiyonu 6,2 g lif içeriyor. American Heart Association, yabani çeşitlerin kültür çeşitlerine kıyasla daha fazla antioksidan içerebildiğini belirtiyor. Yaban mersini ayrıca C ve K vitaminleri içeriyor.
GREYFURT: İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNE DİKKAT
USDA FoodData Central verilerine göre bir greyfurt 5 g lif içeriyor. MedlinePlus, greyfurtun statinler, tansiyon ilaçları ve bazı antihistaminikler dahil çeşitli ilaçlarla etkileşebileceğini bildiriyor. Reçeteli ilaç kullanıyorsanız düzenli tüketmeden önce sağlık uzmanınıza danışın.
GUAVA: ELMADAN YAKLAŞIK İKİ KAT FAZLA LİF
USDA FoodData Central verilerine göre guavanın belirtilen porsiyonu 8,9 g lif içeriyor. Bu miktar, orta boy elmada bulunan 4,8 gramın yaklaşık iki katı. Guava kabuğuyla yenebilir; dilimlenip meyve salatasına, smoothie'ye veya reçele eklenebilir.
ÇARKIFELEK MEYVESİ: 24,5 GRAM LİF
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre çarkıfelek meyvesinin belirtilen bir porsiyonu 24,5 g lif içeriyor. Meyve A ve C vitaminleri de sağlıyor. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu, sağlıklı yetişkinler için günlük lif hedefini 25-35 g aralığında veriyor; çarkıfelek meyvesindeki miktar bu aralığın alt sınırına yaklaşıyor. Meyve taze tüketilebilir, içeceklere ve smoothie'lere eklenebilir ya da dondurulmuş tatlılarda kullanılabilir.
AVOKADO: BELİRTİLEN PORSİYONDA 5 GRAM LİF
Çoğu kişinin meyve olarak düşünmediği avokado da lifli bir seçenek. Academy of Nutrition and Dietetics'in verilerine göre belirtilen porsiyonda 5 g lif bulunuyor. Salatada yeşil yapraklı sebzelerle, tacoda domatesli salsa ile kullanılabilir.
Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu sağlıklı yetişkinler için günlük lif hedefini 25-35 g olarak veriyor. MedlinePlus, sebze, baklagil ve tam tahıllar gibi farklı lif kaynaklarını beslenmeye eklemeyi öneriyor. Lif miktarını birden artırmak şişkinlik, gaz veya kramp yapabileceğinden artışı yavaş tutup yeterli sıvı almak önemli. Takviye düşünüyorsanız, özellikle sindirim sorununuz ya da başka bir sağlık durumunuz varsa sağlık uzmanına danışın.