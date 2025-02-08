Diş sağlığını destekleyen 7 besin

Ağız ve diş sağlığını korumanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinlerin birkaçını şöyle sıralıyor:
PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar.
KEREVİZ: Çürük oluşumunu engeller. Dişetlerine masaj yapar.
YEŞİL ÇAY: Ağızdaki bakterileri yok eder. Ağız kanserinden korur.
YOĞURT: Dişleri güçlendirir. Dişeti iltihaplarını önler.
MAYDANOZ: Ağız kokusuyla savaşır.
ÇİLEK: Dişleri ve dişetlerini besler.
ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.
PORTAKAL: Dişleri ve dişetlerini temizler.