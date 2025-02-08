Diş sağlığını destekleyen 7 besin

Ağız ve diş sağlığını korumanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinlerin birkaçını şöyle sıralıyor:

PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar.

KEREVİZ: Çürük oluşumunu engeller. Dişetlerine masaj yapar.

YEŞİL ÇAY: Ağızdaki bakterileri yok eder. Ağız kanserinden korur.

YOĞURT: Dişleri güçlendirir. Dişeti iltihaplarını önler.

MAYDANOZ: Ağız kokusuyla savaşır.

ÇİLEK: Dişleri ve dişetlerini besler.

ELMA: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.

PORTAKAL: Dişleri ve dişetlerini temizler.

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