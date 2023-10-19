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Diş ağrısına muhteşem öneri! Tarhun, ağrıyı dindirir

Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ekim tarihli Takvim sağlık haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ekim 2023 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:01
Diş ağrısına muhteşem öneri! Tarhun, ağrıyı dindirir
Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler.




DİYABETE KABAK
Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir.

KANSIZLIĞA ELMA
Elma, beyaz ve sağlıklı dişler için birebirdir. Parkinsona karşı korur. Anemiye yardımcı olur. Görme yetisini geliştirir. Cilt bakımı sağlar. Kilo verdirir.



KABIZLIĞA KUŞBURNU
Kuşburnu, gözleri korur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. Kansere karşı korur. Kötü kolesterolü düşürür.

AŞK OLSUN HARDAL
Hardal, cinsel sorun yaşayanların çiftlerin yüzünü güldürür. Soğuk algınlığı, grip ve bronşite şifa olur. Hazımsızlığı gidererek mideyi rahatlatır. Romatizma ağrılarını dindirir. Diş ağrısına tarhun ÇÇ Düzenli uyku, vücudumuzun onarılmasını ve yenilenmesini sağlıyor. Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, "Uyku, bağışıklık sistemini korur. Akut ve kronik birçok hastalığa karşı direnç sağlar" diyor.

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