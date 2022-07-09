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    Dikkat yetersiz su tüketimi kadar fazla tüketmek de zarar veriyor!

    İnsan hayatının en önemli ve en temel gereksinimleriden biri olan su, yetersiz tüketim kadar fazla tüketmek de sağlığımıza zarar veriyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Aşırı su zehirler

    İnsan organizmasının yüzde 50'den fazlasını oluşturan su hayatta kalmamızın en temel gereksinimini oluşturuyor. Yetersiz su tüketimi kadar fazla tüketmek de zarar veriyor. Dr. Muammer Yıldız, "3-5 litre su içildiğinde 'su toksikasyonu' dediğimiz sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Bu da önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. O nedenle su ne az ne de çok, kararında tüketilmeli. Fazla su tüketimi kişinin zehirlenmesine neden olabilir" diyor.



    GENÇLİĞİN RENGİ KIRMIZI
    Tam bir antioksidan deposu olan kırmızı meyveler, yaşlanmayı geciktiriyor. Cildi gençleştiriyor. Kiraz, baş ağrısını önlüyor. İdrar söktürüyor. Karpuz sinir sistemini yatıştırıyor. Çilek kanı temizliyor. Diyetisyen Betül Mert, "10-12 adet çilek ile 5 adet erik 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Karpuzun yüzde 90.2'si sudur. Hilal şeklinde dilimlenmiş bir karpuzun 2 ya da 3 üçgen şeklinde dilimlenmiş hali bir porsiyon meyveyle eş değer. Dikkat etmeliyiz" diyor.

    BAĞIŞIKLIĞA KARŞI OZON
    Ozon tedavisi, başlangıçta tıbbi malzemeleri mikroplardan arındırmak, enfeksiyonları önlemek ve iyileştirmek amacıyla kullanılıyor. Dr. Hasan Levent, özellikle kronik hastalıklar için kullanılabilecek doğal bir tıbbi tedavi yöntemi olduğunu belirtiyor. "Araştırmalar, ozonun bağışıklık sistemini doğal olarak uyarıp çalıştırdığını göstermektedir. Ozon, doku ve organların oksijenlenmesine yardımcı olur ve iyileşmeyi destekler" diyor.

    YARALARA FESLEĞEN
    Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.

    KARABİBER İŞTAH AÇAR
    Karabiber, hem iştah açar, hem hazmı kolaylaştırır. Mide sancılarını keser. Diyete eklendiğinde terlemeyi ve idrara çıkmayı teşvik edebilir.

    EKLEMLERE HAVLICAN
    Havlıcan, romatizma ve eklem ağrılarını indirir. Ödem söktürücü etkiler göstererek vücutta ödeme bağlı oluşan şişkinliklerin yok olmasını sağlar.

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    Haberler Sağlık Dikkat yetersiz su tüketimi kadar fazla tüketmek de zarar veriyor!
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