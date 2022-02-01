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    Dikkat uzmanlar uyarıyor! Bilinç ağrı kesici kullanımı böbrek düşmanı

    Bilinçsiz ilaç kullanımı böbrek sağlığın en büyük düşmanlarından birisi. Uzmanlar uyarıyor, "Kuvvetli ağrı kesiciler, böbreği geçici bozan veya hasar veren ilaçların başında geliyor". İşte sizler için derlediğimiz 2 Şubar TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Ağrı kesici böbrek düşmanı

    Bilinçsiz ilaç kullanımı böbrek sağlığını tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, özellikle ağrı kesicilerin neden olduğu tehlikeye değiniyor. Toplum olarak böbrek kontrollerini ihmal ettiğimizi söyleyen Dr. Bilal Görçin, "Ağrı kesici kullananların yüzde 66'sını kendi isteğiyle, doktora sormadan içtiklerini söylüyor. Oysa kuvvetli ağrı kesiciler, böbreği geçici bozan veya hasar veren ilaçların başında geliyor. Ne yazık ki yıllık rutin böbrek kontrolü yaptırmayanların oranı yüzde 70'lerde... Halbuki böbrek rahatsızlığı, sinsi ilerlemesi ile birlikte yıllık yapılan rutin kontrollerde, kanda kreatinin, basit idrar tahlilleri ile kolayca tespit edilebilir" diyor. Böbrek sağlığı için günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemesi gerektiğini sözlerine ekliyor.



    MEME KANSERİNE BİR KAHVE
    İngiliz bilim insanları, kanserle mücadele kahvenin önemine değiniyor. Araştırmayı değerlendiren Onkonoji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, günde 3 bardak kahvenin kansere bağlı ölüm riskini yüzde 25 azalttığını söylüyor. Antioksidan etkisi sayesinde kahve, DNA hasarını gideriyor. Kanserli hücreleri küçültüyor. Prof. Dr. Coşkun, "Türk kahvesi ve filtre kahve kanser düşmanı" diyor.



    ELMAYLA DİŞLER KESKİN
    Lif ve antioksidan deposu elma, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Erken yaşlanmayı önler. Saçları güçlendirir. Dökülmeyi önler. Dişleri güçlendirir. Kolon, akciğer ve karaciğer kanserine karşı koruma sağlar.



        BAŞIMIZIN BELASI
        Coronavirüs, yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti. Milyonlarca kişiyi hayattan koparan katil virüs, başka hastalıkları da tetikledi. Bunun başında ise Demans geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Firuze Delen, COVİD ile birlikte Demans hastalığı görülme oranının yüzde 16 arttığını söyledi! "Covid'e bağlı hastalarda unutkanlık, hafıza kaybı gibi şikayetlerin yaşandığını biliyoruz. Bunları takibe aldığımızda da Demans riski oluşturduğunu görüyoruz. Genç hastalarda bile dikkat eksikliği ve beyin sisi dediğimiz unutkanlık şikâyetleri görülüyor" dedi.
        Dilan KAYA



        HAVA DURUMU MİGREN AĞRILI
        Şiddetli baş ağrısı ataklarına yol açan migren, daha çok kadınları tehdit ediyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan hava durumunun migren ataklarına yol açtığını söylüyor. "Bazı kişilerde sıcaklık ağrıyı tetiklerken, bazı kişilerde soğuk hava migreni tetikleyebilir. Hava değişiklikleri farklı değişkenleri de tetikleyerek ağrıya neden olabilir" diyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili de şunları söylüyor: Bazı migren vakalarında kullandığımız ilaçlarla migren atakları tamamen ortadan kalkar. Ya da ataklar uzun süre görülmez. O yüzden hastaların Nöroloji Uzmanı'na başvurmaları ve yaşam şekillerini değiştirmeleri önemli.



        KAŞIK KAŞIK ŞİFA TARHANA
        Soğuk kış sofralarının vazgeçilmezi tarhana, şifa saçıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Hastalıklardan koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
        Haftada bir kez tüketildiğinde bağışıklığı destekler. Grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.
        Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
        Güçlü bir probiyotiktir. Sindirimi kolaylaştırır.
        Diyabetle mücadele eder.
        Kansere karşı koruma sağlar.
        Mide asidini dengeler.
        Kemikleri güçlendirir.
        Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını korur.



            MİDE DOSTU KEREVİZ
            Bağışıklığı güçlendiren kereviz, kalp ve damar sağlığını korur. Romatizma ağrılarını dindirir. Kanserle mücadele eder. Mide hastalıklarına karşı koruma sağlar. Sindirimi hızlandırır. Ülsere iyi gelir. Beyin sağlığını da korur.



            KALPLERE ISPANAK
            Enfeksiyonla mücadele eden ıspanak, kemikleri güçlendirir. Demir eksiliğiyle savaşır. Kan basıncını dengeler. Böylece kalp krizi riskini de azaltır. Alzheimer'dan koruyan ıspanak diyabete karşı da korur.



            ÇOK GÜZELSİN KETEN TOHUMU
            Yıllara meydan okuyan ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu, kozmetikten değil doğru beslenmekten geçiyor. Cilt sağlığını koruyan o besinler şöyle sıralanıyor:
            KETEN TOHUMU: Omega-3 yağ asitlerinden zengindir. İnce çizgilerin oluşmasını önler. Cildi nemlendirir.
            KOENZİM Q10: Hücrelerde enerji üretiminden sorumludur. Ancak yaşlandıkça azalır.
            YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Vücutta kollajen üretimini teşvik eder. Cildin elastikiyetini artırır.
            KURU YEMİŞ: Badem, ceviz ve yer fıstığı cildi nemlendirir. Yaşlılığı önler.



                YEDİM SENİ OSTEOPOROZ!
                Vücudun temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemler, yıllara yenik düşüyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte osteoporoz yani kemik erimesi kapıyı çalıyor! Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, kemikleri güçlendirmenin sırrını TAKVİM'e açıklıyor. Kemikleri sağlıklı tutmak için öncelikle doğru beslenmek gerekiyor. Süt ürünleri, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil sebzeler, yumurta, soya sütü, patates ve mantar tüketilmesini öneriyor. Ayrıca bol bol su içilmesini ve egzersiz yapılmasını tavsiye ediyor.



                AKLIN YOLU YEŞİL ÇAY
                Antioksidan deposu yeşil çay, beyin hücrelerini besler. Alzheimer ve demanstan korur. Kolesterolü dengeler. Kanserle savaşır. Diyabet hastalarında kan şekerini düşürür.



                AYVAYI YİYİN
                C vitamini içeren ayva, gribi önler. Saç dökülmesini durdurur. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Sindirimi hızlandırır. Kansızlığa da iyi gelir. Ağız kokusunu bitirir.



                    SAĞLIK İÇİN KEFİR
                    Probiyotik içeriği sayesinde kefir sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur. Kronik yorgunluğu alır. Stresi azaltır. Kolesterolü düşürür. Karaciğer hastalıklarını iyileştirir. Egzamayla mücadele eder.

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                    Haberler Sağlık Dikkat uzmanlar uyarıyor! Bilinç ağrı kesici kullanımı böbrek düşmanı
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