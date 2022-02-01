Dikkat uzmanlar uyarıyor! Bilinç ağrı kesici kullanımı böbrek düşmanı

Bilinçsiz ilaç kullanımı böbrek sağlığını tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, özellikle ağrı kesicilerin neden olduğu tehlikeye değiniyor. Toplum olarak böbrek kontrollerini ihmal ettiğimizi söyleyen Dr. Bilal Görçin, "Ağrı kesici kullananların yüzde 66'sını kendi isteğiyle, doktora sormadan içtiklerini söylüyor. Oysa kuvvetli ağrı kesiciler, böbreği geçici bozan veya hasar veren ilaçların başında geliyor. Ne yazık ki yıllık rutin böbrek kontrolü yaptırmayanların oranı yüzde 70'lerde... Halbuki böbrek rahatsızlığı, sinsi ilerlemesi ile birlikte yıllık yapılan rutin kontrollerde, kanda kreatinin, basit idrar tahlilleri ile kolayca tespit edilebilir" diyor. Böbrek sağlığı için günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemesi gerektiğini sözlerine ekliyor.
MEME KANSERİNE BİR KAHVE
İngiliz bilim insanları, kanserle mücadele kahvenin önemine değiniyor. Araştırmayı değerlendiren Onkonoji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, günde 3 bardak kahvenin kansere bağlı ölüm riskini yüzde 25 azalttığını söylüyor. Antioksidan etkisi sayesinde kahve, DNA hasarını gideriyor. Kanserli hücreleri küçültüyor. Prof. Dr. Coşkun, "Türk kahvesi ve filtre kahve kanser düşmanı" diyor.
ELMAYLA DİŞLER KESKİN
Lif ve antioksidan deposu elma, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Erken yaşlanmayı önler. Saçları güçlendirir. Dökülmeyi önler. Dişleri güçlendirir. Kolon, akciğer ve karaciğer kanserine karşı koruma sağlar.