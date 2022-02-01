Dikkat uzmanlar uyarıyor! Bilinç ağrı kesici kullanımı böbrek düşmanı





HAVA DURUMU MİGREN AĞRILI

Şiddetli baş ağrısı ataklarına yol açan migren, daha çok kadınları tehdit ediyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan hava durumunun migren ataklarına yol açtığını söylüyor. "Bazı kişilerde sıcaklık ağrıyı tetiklerken, bazı kişilerde soğuk hava migreni tetikleyebilir. Hava değişiklikleri farklı değişkenleri de tetikleyerek ağrıya neden olabilir" diyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili de şunları söylüyor: Bazı migren vakalarında kullandığımız ilaçlarla migren atakları tamamen ortadan kalkar. Ya da ataklar uzun süre görülmez. O yüzden hastaların Nöroloji Uzmanı'na başvurmaları ve yaşam şekillerini değiştirmeleri önemli.