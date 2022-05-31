Dikkat tiroitle mücadelede doğru bilinen yanlışlar tedaviyi olumsuz etkiliyor

Vücudun sigortası olarak gösterilen tiroit, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Beden için gerekli hormonların üretildiği tiroit bezindeki hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Semiha Kaplan, tiroit hastalığında beslenmeye dikkat çekiyor.
MEYVE YİYİN
Bazı yiyecekleri yemenin veya bazılarından kaçınmanın hipotiroidi olan kişilerde tiroit fonksiyonunu tamamen iyileştireceğine dair kesin kanıt olmadığını dile getiriyor. "Doğru besinler ve ilaç kombinasyonu tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur. Mevsim meyve ve sebzelerine, sağlıklı yağlara, protein kaynaklarına ve lifli karbonhidratları daha çok tüketilmesi gerekir" bilgisini veriyor.
BU BİLGİYE DİKKAT
Toplumdaki 'lahana, brokoli ve karnabahar gibi guatrojen olarak adlandırılan besinlerin tiroid hormonu üretimini azaltacağı için tüketiminden kaçınılmalı' algısı hakkında şu bilgileri veriyor: Klinik çalışmalar, bu sağlıklı yiyecekleri yemeyi tamamen bırakmaya kesinlikle gerek olmadığını doğruluyor. Makul miktarlarda tüketilebilir...