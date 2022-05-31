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    Dikkat tiroitle mücadelede doğru bilinen yanlışlar tedaviyi olumsuz etkiliyor

    Tiroitle mücadelede, doğru bilinen yanlışlar tedaviyi olumsuz etkiliyor. Uzmanlar “Lahana ve karnabahar masum” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Yerim seni tiroit!

    Vücudun sigortası olarak gösterilen tiroit, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Beden için gerekli hormonların üretildiği tiroit bezindeki hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Semiha Kaplan, tiroit hastalığında beslenmeye dikkat çekiyor.



    MEYVE YİYİN
    Bazı yiyecekleri yemenin veya bazılarından kaçınmanın hipotiroidi olan kişilerde tiroit fonksiyonunu tamamen iyileştireceğine dair kesin kanıt olmadığını dile getiriyor. "Doğru besinler ve ilaç kombinasyonu tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur. Mevsim meyve ve sebzelerine, sağlıklı yağlara, protein kaynaklarına ve lifli karbonhidratları daha çok tüketilmesi gerekir" bilgisini veriyor.



    BU BİLGİYE DİKKAT
    Toplumdaki 'lahana, brokoli ve karnabahar gibi guatrojen olarak adlandırılan besinlerin tiroid hormonu üretimini azaltacağı için tüketiminden kaçınılmalı' algısı hakkında şu bilgileri veriyor: Klinik çalışmalar, bu sağlıklı yiyecekleri yemeyi tamamen bırakmaya kesinlikle gerek olmadığını doğruluyor. Makul miktarlarda tüketilebilir...



        MAKARNA-PİLAV UYKULARI KAÇIRIR
        Yanlış beslenme alışkanlıkları, uyku kalitesini de olumsuz etkiliyor. Dyt. Edanur Usta, deliksiz uyku için önerileri sıralıyor:
        Uykuya yakın fazla miktarda çay ve kahve tüketmeyin.
        Uyumadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakın.
        Akşam ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren besinleri tüketmeyin.
        Uyumaya yakın su tüketmeyin. Aksi halde bu durum gece boyunca idrara çıkmaya neden olur.



        GELELİM FASULYENİN FAYDALARINA
        En sevilen yaz yemekleri arasında yer alan taze fasulye, hem damakları şenlendiriyor hem de hastalıklardan koruyor. A ve C vitamini ile folik asit ve lif içeren fasulye, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
        Kilo vermeye yardımcı olur.
        Kan şekerini ve kolesterolü dengeler.
        Kemikleri güçlendirir.
        Lifli içeriği ile sindirim sistemini hızlandırır. Reflü şikayetlerini azaltır.
        Gözleri güçlendirir. Sarı nokta hastalığını önler.
        Brezilyalı model Gisele Bündchen, formunu taze fasulyeyle koruyor...

        EYVAH BÖBREK TAŞI!
        Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı, her10 kişiden 1'ini tehdit ediyor! Genellikle 30-50 yaş arasındaki erkeklerde sık görülüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Sami Çakır, böbrek taşının bel, kaburgaların alt kısmından kasık ve uyluk bölgesine kadar uzanan ağrıya yol açtığını söylüyor.

        HASTALIK TEKRARLAYABİLİR
        "Taşınız düştükten veya tedavi ile çıkarıldıktan sonra, tekrar taş oluşma riskinin tespit edilmesi gerekir. Taş oluşma riskiniz düşükse bile başka bir taş oluşumu engellemek için yaşam tarzınızı değiştirmelisiniz" diyor. Böbrek taşlarından korunmak için her gün 2.5-3 litre su içilmesini öneriyor.

        SAĞLIĞIN SIRRI KAHVALTI
        Domates, salatalık, çeşit çeşit peynir ve zeytin... Yanında da tavşankanı çay... Tüm bu lezzetlerle Türk kahvaltısı iştah kabartıyor. Uzm. Diyetisyen Aysun İpek, kahvaltının sağlıklı hayata etkisine dikkat çekiyor. Altın öğün dediği kahvaltıyı poğaça, simit ve börek ile geçiştirilmemesini öneriyor. "Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı büyüktür. Kahvaltı uyandıktan en geç 1-2 saat sonra yapılmalıdır. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir" diyor.

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        Haberler Sağlık Dikkat tiroitle mücadelede doğru bilinen yanlışlar tedaviyi olumsuz etkiliyor
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