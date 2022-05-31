Dikkat tiroitle mücadelede doğru bilinen yanlışlar tedaviyi olumsuz etkiliyor





GELELİM FASULYENİN FAYDALARINA

En sevilen yaz yemekleri arasında yer alan taze fasulye, hem damakları şenlendiriyor hem de hastalıklardan koruyor. A ve C vitamini ile folik asit ve lif içeren fasulye, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kan şekerini ve kolesterolü dengeler.

Kemikleri güçlendirir.

Lifli içeriği ile sindirim sistemini hızlandırır. Reflü şikayetlerini azaltır.

Gözleri güçlendirir. Sarı nokta hastalığını önler.

Brezilyalı model Gisele Bündchen, formunu taze fasulyeyle koruyor...



EYVAH BÖBREK TAŞI!

Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı, her10 kişiden 1'ini tehdit ediyor! Genellikle 30-50 yaş arasındaki erkeklerde sık görülüyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Sami Çakır, böbrek taşının bel, kaburgaların alt kısmından kasık ve uyluk bölgesine kadar uzanan ağrıya yol açtığını söylüyor.



HASTALIK TEKRARLAYABİLİR

"Taşınız düştükten veya tedavi ile çıkarıldıktan sonra, tekrar taş oluşma riskinin tespit edilmesi gerekir. Taş oluşma riskiniz düşükse bile başka bir taş oluşumu engellemek için yaşam tarzınızı değiştirmelisiniz" diyor. Böbrek taşlarından korunmak için her gün 2.5-3 litre su içilmesini öneriyor.



SAĞLIĞIN SIRRI KAHVALTI

Domates, salatalık, çeşit çeşit peynir ve zeytin... Yanında da tavşankanı çay... Tüm bu lezzetlerle Türk kahvaltısı iştah kabartıyor. Uzm. Diyetisyen Aysun İpek, kahvaltının sağlıklı hayata etkisine dikkat çekiyor. Altın öğün dediği kahvaltıyı poğaça, simit ve börek ile geçiştirilmemesini öneriyor. "Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı büyüktür. Kahvaltı uyandıktan en geç 1-2 saat sonra yapılmalıdır. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir" diyor.

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