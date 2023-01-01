Dikkat soğuk algınlığının beraberinde zatürre geliyor

Kış aylarında havaların serinlemesi, pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Bunların başında soğuk algınlığı şeklinde başlayan ancak daha sonra ağırlaşan pnömoni yani zatürre geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Nurşen Avkan, pnömoninin belirtileri ve teşhisi hakkında bilgilendiriyor. "Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusundaki hava keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolması sonucu oluşur. Bulaşıcı bir hastalık olan pnömoniden korunmak için özellikle kış aylarında kalabalık kapalı alanlardan uzak durulması, uzak durulamıyorsa dikkat edilmesi gerekir" diyor. Avkan, zatürre belirtilerini şu şekilde açıklıyor: Ateş, titreme, üşüme, öksürük, balgam, göğüs ve sırt ağrısı, göğüste hırıltı ve ishal.



KOLESTEROLE KURU ÜZÜM

Ağızları tatlandıran kuru üzüm, kanı temizler. Erken yaşlanmayı engeller. Karaciğer çalışmasını düzenler. Saç dökülmesini önler. Kötü kolesterolü düşürür.



DİYABETE NOHUT

Vitamin deposu kuru baklagillerden nohut, TİP-2 diyabetle mücadele eder. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler. Kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır.



BULGUR KALBİ KORUR

Folik asit zengini bulgur, kolesterolü dengeler. Lifli içeriği sayesinde sindirimi rahatlatır. Kabızlığı engeller. Kolon kanseri riskini azaltır. Kalp sağlığını korur.



KANSERE ÇÖREKOTU

Börekleri süsleyen çörekotu, bağışıklığı güçlendirir. Meme, mesane, mide ve kemik kanserinden korur. Kan şekerini düşürür.

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