Kış aylarında havaların serinlemesi, pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Bunların başında soğuk algınlığı şeklinde başlayan ancak daha sonra ağırlaşan pnömoni yani zatürre geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Nurşen Avkan, pnömoninin belirtileri ve teşhisi hakkında bilgilendiriyor. "Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusundaki hava keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolması sonucu oluşur. Bulaşıcı bir hastalık olan pnömoniden korunmak için özellikle kış aylarında kalabalık kapalı alanlardan uzak durulması, uzak durulamıyorsa dikkat edilmesi gerekir" diyor. Avkan, zatürre belirtilerini şu şekilde açıklıyor: Ateş, titreme, üşüme, öksürük, balgam, göğüs ve sırt ağrısı, göğüste hırıltı ve ishal.
KOLESTEROLE KURU ÜZÜM
Ağızları tatlandıran kuru üzüm, kanı temizler. Erken yaşlanmayı engeller. Karaciğer çalışmasını düzenler. Saç dökülmesini önler. Kötü kolesterolü düşürür.
DİYABETE NOHUT
Vitamin deposu kuru baklagillerden nohut, TİP-2 diyabetle mücadele eder. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler. Kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır.
BULGUR KALBİ KORUR
Folik asit zengini bulgur, kolesterolü dengeler. Lifli içeriği sayesinde sindirimi rahatlatır. Kabızlığı engeller. Kolon kanseri riskini azaltır. Kalp sağlığını korur.
KANSERE ÇÖREKOTU
Börekleri süsleyen çörekotu, bağışıklığı güçlendirir. Meme, mesane, mide ve kemik kanserinden korur. Kan şekerini düşürür.
- Sağlık
- 01.01.2023 Gazete
Dikkat soğuk algınlığının beraberinde zatürre geliyor
Kış aylarında havaların serinlemesi, pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Bunların başında soğuk algınlığı şeklinde başlayan ancak daha sonra ağırlaşan pnömoni yani zatürre geliyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ocak tarihlİ TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...
Kış aylarında havaların serinlemesi, pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Bunların başında soğuk algınlığı şeklinde başlayan ancak daha sonra ağırlaşan pnömoni yani zatürre geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Nurşen Avkan, pnömoninin belirtileri ve teşhisi hakkında bilgilendiriyor. "Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusundaki hava keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolması sonucu oluşur. Bulaşıcı bir hastalık olan pnömoniden korunmak için özellikle kış aylarında kalabalık kapalı alanlardan uzak durulması, uzak durulamıyorsa dikkat edilmesi gerekir" diyor. Avkan, zatürre belirtilerini şu şekilde açıklıyor: Ateş, titreme, üşüme, öksürük, balgam, göğüs ve sırt ağrısı, göğüste hırıltı ve ishal.