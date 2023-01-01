Böbrek taşı ihmale gelmiyor! Sağlıklı beslenmeye ve bol su içmeye özen gösterin

Böbrek ve üriner sistem taşları, hem dünyada hem de ülkemizde en çok görülen kronik hastalıkların başında geliyor. 3 aylık bebekten 80 yaşındaki bireye kadar pek çok kişiyi tehdit eden bu hastalıklar tedavi edilmediğinde böbrek sağlığına zarar veriyor. Doç. Dr. Şevket Tolga Tombul, böbrek taşlarıyla mücadelede bilinmesi gerekenleri açıklıyor.





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Çoğu zaman belirti vermeyen böbrek taşları, ilerleyen süreçte idrar kanallarında tıkanıklık yaparak , böbreklerde şişmeye bağlı olan yan ağrısı, kusma, bulantı, idrarda yanma ve kanama bazen de üretrada yani idrar kanalının son kısmında tıkanıklık yaparak tamamen idrar yapamama gibi şikayetlere yol açıyor. Böbrek taşı sorunu yaşayan hastada böbrek taşı sorunu yüzde 25 ihtimalle tekrarlayabiliyor. Tombul, "İlk 5 yıl içerisinde yüzde 50 oranında tekrarlayabilir. Bu nedenle ilk taş atağı tedavi edilmiş hastaların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi de önem arz eder. Böbrek taşları tek taraflı ve ani başlayan, yan ağrısı, böğürde ağrı, kasıkta ağrı, idrarda yanma, idrar yapmada zorluk ve sık sık idrara çıkma gibi semptomlar gösterebiliyor. Yaptığımız tahlillerde idrarda kanama tespit edilebiliyor. Görüntüleme sistemi olan ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide taşların yerleri tespit edildikten sonra da uygun tedavi yöntemlerine başlıyoruz" diyor.