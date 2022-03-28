Dikkat sinsi sinsi ilerleyen hipertansiyon kendini halsizlik ve kulak çınlamasıyla ele veriyor!





40'TAN SONRA DİKKAT

Tansiyon, kanın damar duvarına uyguladığı basınç olarak adlandırılıyor. Bu basıncın yüksek olmasına ise 'hipertansiyon' deniyor. Dünyada her 4 kişiden birini tehdit eden bu hastalık, yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor. Bu nedenle 40 yaşını geçen herkesin yılda bir kez doktor kontrollerini yaptırması öneriliyor. Dr. Kerem Temel, ileri yaş, genetik yatkınlık, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, fazla tuz tüketimi, sigara, alkol ve stresin yüksek tansiyona yol açtığını söylüyor. "Tanı koymak için tansiyon düzenli olarak ölçülür. Bazı vakalarda doktor muayenesi esnasında tansiyon değerinin yükselmesinden dolayı evde tansiyon ölçümleri ya da 24 saat kan basıncı izleme testi olan ambulatuvar kan basıncı ölçümü gerekebilir" diyor.