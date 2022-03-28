Yanlış beslenme karaciğeri yağlandırıyor! Omega-3 içeren besinler hastalığa derman oluyor





DİYABETİN ŞİFRESİ: MISIR ŞURUBU

Paketli gıdalar, içerdiği mısır şurubu nedeniyle birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, tokluk hissini engelleyen mısır şurubunun bağımlılık yaptığını söylüyor. Beyin sağlığını olumsuz etkileyen bu katkı maddesiyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Maliyeti az olduğu için doğal şekerin yerine tercih edilen bu ürünün, paketli gıdalardaki raf ömrünü uzattığını söylüyor. Mısır şurubunun içerdiği früktoz insülin direnci, obezite, damar hastalıkları ve diyabete neden oluyor. Doğal şeker dediğimiz sebze ve meyveden alacağımız şekerle yetinmemiz gerekiyor. Bisküvi paketlerinde sonu 'OZ' ile biten çeşitleri tüketmememiz öneriliyor.



KOLESTEROLE KUŞBURNU

İçerdiği C vitamini sayesinde kuşburnu, solunum yolu hastalıklarını iyileştirir. Astım şikayetlerini azaltır. ödem söktürücü etkisi olan kuşburnu, kolesterolü düşürür. Kanserli hücreleri küçültür. Kan şekerini dengeler.



MİDE DOSTU KEREVİZ

Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Kansere karşı korur. Özellikle pankreas kanserinin ilacıdır. Karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlar. Mideyi besler.

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