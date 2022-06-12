Dikkat şiddetli kasık ağrısı varis habercisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye beklemeyin





AĞRI ŞİDDETLENİR

Pelvik Konjesyon, yumurtalık toplardamarları ve rahim etrafındaki toplardamarların genişlemesine bağlı olarak gelişiyor. Her 10 kadından 1'inde görülen bu durum genellikle 20-45 yaş arasındaki kadınlarda ortaya çıkıyor. Özellikle çok doğum yapan kadınlarda görülen PKS, daha çok kasık ağrısına yol açıyor. Pelvik konjesyon Send- romu'ndan kaynaklanan kasık ağrıları uzun süre ayakta kalmaya bağlı akşam saatlerinde artabiliyor. Ayrıca ilişki sonrasında veya gebeliğin ilk evrelerinde görülen kasık ağrıları da PKS kaynaklı olabiliyor. Karnın alt kesiminde dolgunluk, bacak arasında veya kalçada varis görüntüsü de PKS'den kaynaklanıyor. Kadınlar kasık ağrısının birçok nedeni olabiliyor. Endometriozis, kronik pelvik inflamatuar hastalık, kronik veya sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, irritabl bağırsak hastalığı, divertikülit, aşırı aktif mesane gibi birçok durum, kasık ağrısına yol açıyor. Her hastalıkta olduğu gibi Pelvik Konjesyon Sendromu'nda da erken teşhis önem taşıyor. Hastalığın teşhisi Kadın Hastalıkları doktorunun muayenesinin ardından ultrason yöntemleriyle rahim ve yumurtalık çevresinde varislerin belirlenmesiyle konuluyor.