Dikkat şiddetli kasık ağrısı varis habercisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye beklemeyin

Kadınlar, sıklıkla kasık ağrısından yakınıyor. Özellikle adet döneminde ya da idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklı olarak görülen bu durum, ihmale gelmiyor. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Gürhan Adam, bu ağrının sıklıkla PKS yani Pelvik Konjesyon Sendromu'ndan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Önemli bilgiler veriyor...
AĞRI ŞİDDETLENİR
Pelvik Konjesyon, yumurtalık toplardamarları ve rahim etrafındaki toplardamarların genişlemesine bağlı olarak gelişiyor. Her 10 kadından 1'inde görülen bu durum genellikle 20-45 yaş arasındaki kadınlarda ortaya çıkıyor. Özellikle çok doğum yapan kadınlarda görülen PKS, daha çok kasık ağrısına yol açıyor. Pelvik konjesyon Send- romu'ndan kaynaklanan kasık ağrıları uzun süre ayakta kalmaya bağlı akşam saatlerinde artabiliyor. Ayrıca ilişki sonrasında veya gebeliğin ilk evrelerinde görülen kasık ağrıları da PKS kaynaklı olabiliyor. Karnın alt kesiminde dolgunluk, bacak arasında veya kalçada varis görüntüsü de PKS'den kaynaklanıyor. Kadınlar kasık ağrısının birçok nedeni olabiliyor. Endometriozis, kronik pelvik inflamatuar hastalık, kronik veya sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, irritabl bağırsak hastalığı, divertikülit, aşırı aktif mesane gibi birçok durum, kasık ağrısına yol açıyor. Her hastalıkta olduğu gibi Pelvik Konjesyon Sendromu'nda da erken teşhis önem taşıyor. Hastalığın teşhisi Kadın Hastalıkları doktorunun muayenesinin ardından ultrason yöntemleriyle rahim ve yumurtalık çevresinde varislerin belirlenmesiyle konuluyor.
TEDAVİSİ VAR
PKS'nin tedavisinde ilaç ve cerrahi yöntemler kullanılıyor. Ameliyatsız tedavide önce anjiyografik yöntemlerle toplardamardan girilerek yumurta damarları görüntüleniyor. Sorunlu olan her iki toplardamar koil veya sıvı tıkayıcı ajanlar ile kapatılıyor.