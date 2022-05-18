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    Dikkat rafine şeker kanserin en yakın dostu! Kanserli hücreleri besleyerek büyütüyor

    Rafine şeker, dert çekiyor! Kanserli hücreleri besleyerek büyütüyor. Ayrıca fazla kilo ve yağlanmaya yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Şifre, doğru beslenme! Şekerli içecekler yerine su için. Kek, kurabiye yerine balık, yumurta ve fasulye tüketin.

    Kanserin suç ortağı şeker

    Kanser, artık çağın vebası olarak adlandırılıyor. Araştırmalar, kanserle beslenmenin ilişkisini gözler önüne seriyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, şeker tüketimine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor...



    HÜCRELERİ BESLER
    En basit biçimiyle glukoz yani şeker vücudumuzda hücreler tarafından temel yakıt olarak kullanılıyor. Glukoz sebze, meyve, kepekli tahıllar ve süt ürünleri gibi sağlıklı gıdalar dahil olmak üzere karbonhidrat içeren tüm gıdalarda bulunuyor. Ayrıca rafine karbonhidratlarda, beyaz ekmekte, makarna, tatlı ve şekerli içecekler de glukoz içeriyor. Kanserli hücreler hızlı büyüyüp çoğaldıkları için normal hücrelerden daha fazla glukoza ihtiyaç duyuyor. Yani şeker, kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırıyor.



    VÜCUT DENGESİ BOZULUR
    Kanserden korunmak için herkes karbonhidrat içeren besinlerden uzak durmayı tercih ediyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü tüm sağlıklı hücreler çalışması için glukoza ihtiyaç duyuyor. Glukoz, hücrelerimizin hayatta kalması ve düzgün çalışması için kritik önem taşıyor. Yeterli karbonhidrat tüketmemek, vücudumuzdaki protein depolarının bozulmasına neden olabiliyor. Bu da kas kaybına yol açıyor. Karbonhidratları kısıtlamak aynı zamanda lif, vitamin, mineral ve bağışıklık destekleyici besin kaynakları olan gıdaları da ortadan kaldırıyor.



        RİSK KİLOYLA ARTAR
        Kek, kurabiye gibi rafine şeker eklenmiş gıdaları tüketmek kilo alımına ve yağlanmaya yol açıyor. Bu da kansere davetiye çıkartıyor. Çünkü yağlanma, fazla kilo ve obezite kolon, meme, yumurtalık ve pankreas kanseri dahil olmak üzere 11 tür kanser riskini artırıyor. Şekerden tamamen kaçınmak yerine ilave şekerleri azaltmak ve besin açısından yoğun, yüksek lifli karbonhidratları tüketmek gerekiyor.



        DOĞRUSU DENGELİ BESLENME
        Amerikan Kalp Derneği'nin kadınların günde altı çay kaşığı, erkeklerin ise günde dokuz çay kaşığından fazla şeker tüketilmemesini tavsiye ediyor. Kanserden korunmak için dengeli beslenmek önem taşıyor. Her öğüne tavuk, balık, yumurta, az yağlı süt ürünleri, peynir, fasulye, vb. lif, vitamin, mineral ile bağışıklık destekleyici farklı renklerde meyve ve sebze tüketmek ve bol su içmek gerekiyor.

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