Dikkat rafine şeker kanserin en yakın dostu! Kanserli hücreleri besleyerek büyütüyor





VÜCUT DENGESİ BOZULUR

Kanserden korunmak için herkes karbonhidrat içeren besinlerden uzak durmayı tercih ediyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü tüm sağlıklı hücreler çalışması için glukoza ihtiyaç duyuyor. Glukoz, hücrelerimizin hayatta kalması ve düzgün çalışması için kritik önem taşıyor. Yeterli karbonhidrat tüketmemek, vücudumuzdaki protein depolarının bozulmasına neden olabiliyor. Bu da kas kaybına yol açıyor. Karbonhidratları kısıtlamak aynı zamanda lif, vitamin, mineral ve bağışıklık destekleyici besin kaynakları olan gıdaları da ortadan kaldırıyor.