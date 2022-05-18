Dikkat rafine şeker kanserin en yakın dostu! Kanserli hücreleri besleyerek büyütüyor

Kanser, artık çağın vebası olarak adlandırılıyor. Araştırmalar, kanserle beslenmenin ilişkisini gözler önüne seriyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, şeker tüketimine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor...
HÜCRELERİ BESLER
En basit biçimiyle glukoz yani şeker vücudumuzda hücreler tarafından temel yakıt olarak kullanılıyor. Glukoz sebze, meyve, kepekli tahıllar ve süt ürünleri gibi sağlıklı gıdalar dahil olmak üzere karbonhidrat içeren tüm gıdalarda bulunuyor. Ayrıca rafine karbonhidratlarda, beyaz ekmekte, makarna, tatlı ve şekerli içecekler de glukoz içeriyor. Kanserli hücreler hızlı büyüyüp çoğaldıkları için normal hücrelerden daha fazla glukoza ihtiyaç duyuyor. Yani şeker, kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırıyor.
VÜCUT DENGESİ BOZULUR
Kanserden korunmak için herkes karbonhidrat içeren besinlerden uzak durmayı tercih ediyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü tüm sağlıklı hücreler çalışması için glukoza ihtiyaç duyuyor. Glukoz, hücrelerimizin hayatta kalması ve düzgün çalışması için kritik önem taşıyor. Yeterli karbonhidrat tüketmemek, vücudumuzdaki protein depolarının bozulmasına neden olabiliyor. Bu da kas kaybına yol açıyor. Karbonhidratları kısıtlamak aynı zamanda lif, vitamin, mineral ve bağışıklık destekleyici besin kaynakları olan gıdaları da ortadan kaldırıyor.