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    Dikkat prostatta belirtileri gözden gelmeyin! Büyümeye başlaması bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor

    Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 40’lı yaşlardan sonra sık görülüyor. Geceleri sık tuvalete gitme şikayetlerine yol açıyor. Çözümü düzenli kontrolden geçiyor.

    Prostat uykuları kaçırır

    Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Aslında erkek üremesinde önemli bir göreve sahip prostat bezinin belli bir yaştan sonra büyümeye başlaması, bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, tedavi edilmeyen prostat büyümesinin, ilerleyen dönemde böbrek yetmezliğine neden olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...



    BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN
    İyi huylu prostat büyümesi, sık idrara çıkma, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama ve geceleri birkaç defa idrara kalkma ihtiyacı ile belirti veriyor. Prostat bezinin aşırı büyümesi, tuvalete çıkmayı da engelliyor. Bu durum tedavi edilmediğinde idrar keselerinde bozulma, böbreklere doğru idrar yollarında genişleme ortaya çıkabiliyor. Bu da böbrek yetmezliği riskini artırıyor.



    HEMEN KANSERE DÖNÜŞMEZ
    İyi huylu prostat büyümeleri, tedavi edilebiliyor. Kapalı yöntemle prostatın lazerle tedavisi en çok tercih edilen yöntemi oluşturuyor. Bu büyümeler, hemen kansere dönüşmüyor. Ancak benzer belirtiler ortaya koyduğundan doğru ve düzenli bir tedavi gerektiriyor.



        BAŞARI ŞANSI YÜKSEK
        Prostat kanserinde tümörlü hücre prostat dokusu içinde sınırlıyken yakalanıp tanı konulursa tedavide başarı şansı artıyor. Geç kalınmış ve prostatın dışına yayılmış hastalıklarda tedavi şansı azalıyor. Hastalığın erken tanısı için her erkeğin 40 yaşından sonra yılda bir kez üroloji uzmanına başvurması gerekiyor.



        NELER YEMELİ?
        Prostattan korunmada bazı besinler de ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar o besinleri şöyle sıralıyor:
        RAFADAN YUMURTA: Selenyum içeriği ile prostat riskini azaltır.
        DOMATES: Özellikle pişmiş tüketildiğinde prostat bezi hücrelerini güçlendirir. Prostat kanserinden korur.
        BROKOLİ: Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve lahana prostat sağlığını korur.
        KURUYEMİŞ: Çinko zengini fındık, ceviz ve kaju gibi kuruyemiller, prostatın büyümesini engeller.
        SOĞAN VE SARIMSAK: Düzenli tüketimi prostat sağlığını korur.

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        Haberler Sağlık Dikkat prostatta belirtileri gözden gelmeyin! Büyümeye başlaması bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor
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