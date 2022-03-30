Dikkat prostatta belirtileri gözden gelmeyin! Büyümeye başlaması bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor

Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Aslında erkek üremesinde önemli bir göreve sahip prostat bezinin belli bir yaştan sonra büyümeye başlaması, bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, tedavi edilmeyen prostat büyümesinin, ilerleyen dönemde böbrek yetmezliğine neden olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN
İyi huylu prostat büyümesi, sık idrara çıkma, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama ve geceleri birkaç defa idrara kalkma ihtiyacı ile belirti veriyor. Prostat bezinin aşırı büyümesi, tuvalete çıkmayı da engelliyor. Bu durum tedavi edilmediğinde idrar keselerinde bozulma, böbreklere doğru idrar yollarında genişleme ortaya çıkabiliyor. Bu da böbrek yetmezliği riskini artırıyor.
HEMEN KANSERE DÖNÜŞMEZ
İyi huylu prostat büyümeleri, tedavi edilebiliyor. Kapalı yöntemle prostatın lazerle tedavisi en çok tercih edilen yöntemi oluşturuyor. Bu büyümeler, hemen kansere dönüşmüyor. Ancak benzer belirtiler ortaya koyduğundan doğru ve düzenli bir tedavi gerektiriyor.