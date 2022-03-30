Dikkat prostatta belirtileri gözden gelmeyin! Büyümeye başlaması bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor





NELER YEMELİ?

Prostattan korunmada bazı besinler de ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar o besinleri şöyle sıralıyor:

● RAFADAN YUMURTA: Selenyum içeriği ile prostat riskini azaltır.

● DOMATES: Özellikle pişmiş tüketildiğinde prostat bezi hücrelerini güçlendirir. Prostat kanserinden korur.

● BROKOLİ: Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve lahana prostat sağlığını korur.

● KURUYEMİŞ: Çinko zengini fındık, ceviz ve kaju gibi kuruyemiller, prostatın büyümesini engeller.

● SOĞAN VE SARIMSAK: Düzenli tüketimi prostat sağlığını korur.

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