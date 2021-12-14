Kadınların korkulu kabusu vajinismus (Sağlık haberleri)

Evli çiftlerde cinsel hayatı bitiren vajinismus, toplumda her 10 kadından birinde görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, oldukça yaygın olan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Cinsel fonksiyon bozukluğu da denilen bu hastalıkla ilgili "İlişki anında kadın korkuyor, endişeleniyor çok ciddi kaygıları oluyor bacaklarında, sırtında, belinde kasılmalar başlıyor" diyor. Bu hastalığın kendiliğinden geçmeyeceğini de belirten Dr. Işıklar, "Vajinismus çiftin birlikte çözmesi gereken bir durumdur" bilgisini veriyor.

KESKİN GÖZLERE TERE

Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.

ÖKSÜRÜĞE VANİLYA

Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur. Mide bulantısını engeller.

KEMİK DOSTU KURU İNCİR

Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı güçlendirir. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri kuvvetlendirir.

MUTLULUĞU TARÇINLA

Kokusuyla mest eden tarçın, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Doğru tüketildiğinde pek çok hastalığı tedavi ediyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan tarçın, aşk hayatında da çiftlerin yüzünü güldürüyor. Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Doğurganlığı destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Karın ağrısını dindirir. ● Şişkinliği giderir. ● Kanserden korur. ● Konsantrasyonu artırır. ● Kolesterolü düşürür. ● Baş ağrısını dindirir. ● Öksürük şikayetlerini azaltır ● .Parkinson hastalığını önler.