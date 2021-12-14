Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadınların korkulu kabusu vajinismus (Sağlık haberleri)

    Evli çiftlerde cinsel hayatı bitiren vajinismus, toplumda her 10 kadından birinde görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, oldukça yaygın olan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Cinsel fonksiyon bozukluğu da denilen bu hastalıkla ilgili “İlişki anında kadın korkuyor, endişeleniyor çok ciddi kaygıları oluyor bacaklarında, sırtında, belinde kasılmalar başlıyor” diyor. Bu hastalığın kendiliğinden geçmeyeceğini de belirten Dr. Işıklar, “Vajinismus çiftin birlikte çözmesi gereken bir durumdur” bilgisini veriyor.

    Kadınların korkulu kabusu vajinismus

    Evli çiftlerde cinsel hayatı bitiren vajinismus, toplumda her 10 kadından birinde görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, oldukça yaygın olan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Cinsel fonksiyon bozukluğu da denilen bu hastalıkla ilgili "İlişki anında kadın korkuyor, endişeleniyor çok ciddi kaygıları oluyor bacaklarında, sırtında, belinde kasılmalar başlıyor" diyor. Bu hastalığın kendiliğinden geçmeyeceğini de belirten Dr. Işıklar, "Vajinismus çiftin birlikte çözmesi gereken bir durumdur" bilgisini veriyor.

    KESKİN GÖZLERE TERE
    Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.

    ÖKSÜRÜĞE VANİLYA
    Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur. Mide bulantısını engeller.

    KEMİK DOSTU KURU İNCİR
    Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı güçlendirir. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri kuvvetlendirir.

    MUTLULUĞU TARÇINLA
    Kokusuyla     mest eden tarçın, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Doğru tüketildiğinde pek çok hastalığı tedavi ediyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan tarçın, aşk hayatında da çiftlerin yüzünü güldürüyor. Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Doğurganlığı destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

    ● Karın ağrısını dindirir. ● Şişkinliği giderir. ● Kanserden korur. ● Konsantrasyonu artırır. ● Kolesterolü düşürür. ● Baş ağrısını dindirir. ● Öksürük şikayetlerini azaltır ● .Parkinson hastalığını önler.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticarette oyun kuralları değişiyor
    Haberler Sağlık Kadınların korkulu kabusu vajinismus (Sağlık haberleri)
        SON DAKİKA