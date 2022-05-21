Dikkat koku kaybı parkinsonun habercisi olabilir!

Parkinson hastalığı, genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Tuğrut, hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, çevresel ve genetik faktörlerin etki olduğu söylüyor. Parkinsonun ortaya çıkış nedenleri hakkında şu bilgileri veriyor:
KONUŞMADA YAVAŞLAMA
Parkinson hastalığı, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı sonucunda ortaya çıkmaktadır. İlk belirti olan bir eldeki titremeye, aynı elin hareketlerinde yavaşlama ve kas sertliği eklenir. Daha sonra aynı taraftaki bacakta benzer belirtiler görülür. Devamında karşı el ve bacakta da titreme görülebilir. Yüz mimik kaslarının hareketlerinde yavaşlama, yüzde donukluk hastalığın belirtileri arasındadır. Hasta yürürken ayağında takılma ve sürünme hissinden yakınabilir, konuşmada yavaşlama ortaya çıkabilir ve bazı hastaların yazısı günden güne bozulur. Koku kaybı da ilk klinik belirtilerdendir.
DUYGU DEĞİŞİMİNE YOL AÇAR
Hastalığın, günlük hayatı olumsuz etkileyen çok sayıda belirtisi olabilir. Ağızda salya akması, yürürken aniden hareketsiz kalma, konuşmanın aniden durması, koku duyusunun azalması, istem dışı kasılmalar, kan basıncı değişiklikleri gibi durumlar Parkinson hastalığı açısından değerlendirilir. Parkinson hastalarında duygu değişimleri yaşanabilir, canlı rüyalar ve kabuslar görebilirler. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ve kalp hastalığı tedavisinde ve bulantı-kusma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar parkinson hastalığına benzer tabloya yol açabilirler. Bu ilaçlar kesildiğinde belirtiler hızla düzelir.
5-10 DAKİKADA HAREKET
Tedavide dopamin etkisi gösteren bir ilaç olan apomorfin kullanılıyor. İlki gün içinde tekrarlanabilen cilt altı iğne uygulamaları şeklindedir. İlacın etki etmemesine bağlı olarak kilitlenip olduğu yerde kaldığı durumlarında uygulanacak bir iğne ile 5-10 dakikada tekrar hareket etmeye yardımcı oluyor.