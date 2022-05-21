Dikkat koku kaybı parkinsonun habercisi olabilir!

Parkinson hastalığı, genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Tuğrut, hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, çevresel ve genetik faktörlerin etki olduğu söylüyor. Parkinsonun ortaya çıkış nedenleri hakkında şu bilgileri veriyor:



KONUŞMADA YAVAŞLAMA

Parkinson hastalığı, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı sonucunda ortaya çıkmaktadır. İlk belirti olan bir eldeki titremeye, aynı elin hareketlerinde yavaşlama ve kas sertliği eklenir. Daha sonra aynı taraftaki bacakta benzer belirtiler görülür. Devamında karşı el ve bacakta da titreme görülebilir. Yüz mimik kaslarının hareketlerinde yavaşlama, yüzde donukluk hastalığın belirtileri arasındadır. Hasta yürürken ayağında takılma ve sürünme hissinden yakınabilir, konuşmada yavaşlama ortaya çıkabilir ve bazı hastaların yazısı günden güne bozulur. Koku kaybı da ilk klinik belirtilerdendir.