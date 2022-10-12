Dikkat İltihaplı bel romatizması, fıtıkla karıştırılıyor! Uzmanlar ağrılara dikkat edin diyor

İltihaplı bel romatizması, erkeklerde kadınlara göre 3 kat fazla görülüyor. Yaşam kalitesini etkiliyor. Prof. Dr. Yasemin Kabasakal, genç yaşlarda ortaya çıkan omurgayı ve omurgaya bağlı eklemleri tutan hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:
UYKUDAN UYANDIRABİLİR
Bel fıtığına bağlı ağrılar ne zaman başladığı daha iyi bilinen, hareketle artan, dinlenildiği zaman geçen ağrılardır. Oysa iltihaplı bel romatizmasındaki bel ağrıları, en az 3 aydan beri devam eden, nasıl başladığı bilinmeyen, daha çok kişinin yattığı, oturduğu yani dinlendiği dönemde artan, hareket ettiği zaman ise azalan ağrılardır. Gece yarısı hastayı uykusundan uyandırabilir. Hastalar kalkarak hareket etmek zorunda kalabilir.
UZUN SÜRE OTURMAK RİSKLİ
Sabah yataktan kalkınca en az 30 dakika belde ve sırtta ağrı, hareket zorluğu, tutukluk yapabilir. Kişi, gün boyu ağrı olmadan çalışabilir ama uzun süre oturduğu zaman kaba etlerinde oluşan ağrılardan dolayı kalkmak zorunda kalabilir. Bu hastaların yüzde 70'i başlarda bel fıtığı tanısı alabilmektedir.