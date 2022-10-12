Dikkat İltihaplı bel romatizması, fıtıkla karıştırılıyor! Uzmanlar ağrılara dikkat edin diyor





UYKUDAN UYANDIRABİLİR

Bel fıtığına bağlı ağrılar ne zaman başladığı daha iyi bilinen, hareketle artan, dinlenildiği zaman geçen ağrılardır. Oysa iltihaplı bel romatizmasındaki bel ağrıları, en az 3 aydan beri devam eden, nasıl başladığı bilinmeyen, daha çok kişinin yattığı, oturduğu yani dinlendiği dönemde artan, hareket ettiği zaman ise azalan ağrılardır. Gece yarısı hastayı uykusundan uyandırabilir. Hastalar kalkarak hareket etmek zorunda kalabilir.