Dikkat göz sağlığını ihmal etmeye gelmiyor! Sarı nokta tedavi edilmediğinde körlüğe kadar gidebiliyor

A, C ve E vitaminleri: A vitamini için kırmızı ve turuncu renkli meyve ve sebzeler ve koyu yapraklı yeşillikler yiyebilirsiniz. Narenciye yüksek dozda C vitamini sağlar. Kuruyemişler E vitamini açısından zengindir.

Omega-3: Yağlı balıklar ve fındık Omega-3 kaynağıdır.

Çinko ve bakır: Et ve baklagiller bol miktarda çinko içerir. Göz sağlığını korur.

Fastfood ürünleri, trans yağ içeren işlenmiş gıdalar, margarinden uzak durmak gerekir.