Dikkat göz sağlığını ihmal etmeye gelmiyor! Sarı nokta tedavi edilmediğinde körlüğe kadar gidebiliyor





İKİ TÜRÜ VAR

Sarı nokta hastalığının kuru tip ve yaş tip olmak üzere iki tipi bulunuyor. Yaş tipte hastalık hızlı ilerliyor. Kuru tip sarı nokta hastalığının kesin bir tedavisinin bulunmuyor. Ancak hastalığın ilerleyişini durdurmak için çeşitli vitaminler kullanılıyor. Yaş tip sarı nokta hastalığı için ise göz içi iğne tedavileri uygulanıyor. Sarı nokta hastaları için özel geliştirilmiş merceklerle uygun hastaların görme düzeyleri arttırılabiliyor. Fakat bu mercekler esas hastalığı tedavi etmiyor ve hastalığın ilerleyişini durdurmuyor. HAMBURGERDEN UZAK DURUN

Sarı nokta hastalığından korunmak için antioksidan içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Göz sağlığını destekleyen mucize besinler şöyle sıralanıyor.