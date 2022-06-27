Dikkat göz sağlığını ihmal etmeye gelmiyor! Sarı nokta tedavi edilmediğinde körlüğe kadar gidebiliyor

Toplumda sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta, retina içerisinde bulunan ve gözün keskin ve renkli görmesini sağlayan sarı nokta (makula) zamanla yıpranıyor ve işlevini yerine getiremez hale geliyor. Tedavi edilmediğinde ise körlüğe neden oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Giray Ersöz, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. Önemli bilgileri paylaşıyor:
İKİ TÜRÜ VAR
Sarı nokta hastalığının kuru tip ve yaş tip olmak üzere iki tipi bulunuyor. Yaş tipte hastalık hızlı ilerliyor. Kuru tip sarı nokta hastalığının kesin bir tedavisinin bulunmuyor. Ancak hastalığın ilerleyişini durdurmak için çeşitli vitaminler kullanılıyor. Yaş tip sarı nokta hastalığı için ise göz içi iğne tedavileri uygulanıyor. Sarı nokta hastaları için özel geliştirilmiş merceklerle uygun hastaların görme düzeyleri arttırılabiliyor. Fakat bu mercekler esas hastalığı tedavi etmiyor ve hastalığın ilerleyişini durdurmuyor. HAMBURGERDEN UZAK DURUN
Sarı nokta hastalığından korunmak için antioksidan içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Göz sağlığını destekleyen mucize besinler şöyle sıralanıyor.
A, C ve E vitaminleri: A vitamini için kırmızı ve turuncu renkli meyve ve sebzeler ve koyu yapraklı yeşillikler yiyebilirsiniz. Narenciye yüksek dozda C vitamini sağlar. Kuruyemişler E vitamini açısından zengindir.
Omega-3: Yağlı balıklar ve fındık Omega-3 kaynağıdır.
Çinko ve bakır: Et ve baklagiller bol miktarda çinko içerir. Göz sağlığını korur.
Fastfood ürünleri, trans yağ içeren işlenmiş gıdalar, margarinden uzak durmak gerekir.