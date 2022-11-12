Dikkat! Fazla kilonuz ve öksürük sırasında ağrınız varsa hemen doktora gidin





KADINLAR DİKKAT

Kasık fıtığı, kas ve bağ dokuları arasındaki zayıf bir alan ya da bir yırtıktan karın içindeki organların veya yağlı dokuların bir kese içerisinde dışarı çıkması olarak tanımlanıyor. Erkeklerde, kadınlara göre 9 kat daha fazla görülüyor. Ancak bu durum, hastalığın kadınlarda görülmediği gibi anlaşılmaması gerekiyor. Çünkü fıtık, kadınlarda sıklıkla acil ameliyat gerektirecek şekilde seyredebiliyor. Kasık fıtığının bir yaşın altındaki bebeklerde ve 40 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığının daha yüksek olduğu biliniyor. 75 yaş üzeri erkeklerde neredeyse her iki erkekten bir tanesinde gözleniyor. Hastalıkta genetik bir yatkınlık bulunduğunu belirten Dr. Görür, "Sürekli öksürmenin, ıkınmanın ve ağır kaldırmanın kasık fıtığı riskini artırdığı bilinir. Sigara içmek, kabızlık, prostat büyümesi kasık fıtığına neden olabilir. Ayrıca aşırı kilolu kişilerde de fazla görülür" diyor.