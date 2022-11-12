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    Dikkat! Fazla kilonuz ve öksürük sırasında ağrınız varsa hemen doktora gidin

    Kasık fıtığı, erkekleri tehdit ediyor! 40 yaşından sonra daha sık görülüyor. Uzmanlar dayanılmaz ağrıya yol açan bu hastalıkla ilgili uyarıyor: Fazla kilonuz ve öksürük sırasında ağrınız varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!

    Fazla kilo fıtık eder

    Fıtık, günümüzün en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle kasık fıtığı, erkekleri tehdit ediyor. Fazla kilodan hareketsizliğe, öksürükten prostata kadar pek çok faktörün etkili olduğu kasık fıtığında erken tedavi kritik önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Sarp Kaya Görür, kasık fıtığının nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



    KADINLAR DİKKAT
    Kasık fıtığı, kas ve bağ dokuları arasındaki zayıf bir alan ya da bir yırtıktan karın içindeki organların veya yağlı dokuların bir kese içerisinde dışarı çıkması olarak tanımlanıyor. Erkeklerde, kadınlara göre 9 kat daha fazla görülüyor. Ancak bu durum, hastalığın kadınlarda görülmediği gibi anlaşılmaması gerekiyor. Çünkü fıtık, kadınlarda sıklıkla acil ameliyat gerektirecek şekilde seyredebiliyor. Kasık fıtığının bir yaşın altındaki bebeklerde ve 40 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığının daha yüksek olduğu biliniyor. 75 yaş üzeri erkeklerde neredeyse her iki erkekten bir tanesinde gözleniyor. Hastalıkta genetik bir yatkınlık bulunduğunu belirten Dr. Görür, "Sürekli öksürmenin, ıkınmanın ve ağır kaldırmanın kasık fıtığı riskini artırdığı bilinir. Sigara içmek, kabızlık, prostat büyümesi kasık fıtığına neden olabilir. Ayrıca aşırı kilolu kişilerde de fazla görülür" diyor.



    AĞRINIZ VAR MI?
    Hastalıkta ağrı, fıtık kesesinin buradaki sinirlere basması sonucu veya fıtık kesesi içindeki organ ve yağlı dokuların boğulması sonucu gelişiyor. Bu durum genellikle acil cerrahi müdahale gerektiriyor. Bu nedenle zaman kaybedilmeden genel cerrahi uzmanına başvurmak gerekiyor.



        TEDAVİSİ HAKKINDA
        Mekanik bir problem olan kasık fıtığı, ilaçla tedavi edilmiyor. Karın duvarında bir yırtık, bir zayıflık içerdiği için tedavisi de cerrahi girişimler ve ameliyatlardan oluşuyor. Cerrahide fıtıklaşmış organları ve fıtık kesesini yeniden karın içi boşluğuna yerleştirmek ve karın duvarındaki zayıflığı yeniden fıtık oluşmayacak şekilde gidermek amaçlanıyor.

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        Haberler Sağlık Dikkat! Fazla kilonuz ve öksürük sırasında ağrınız varsa hemen doktora gidin
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