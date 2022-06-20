Halk arasında yağ bezesi olarak bilinen lipomlar, ihmale gelmiyor!

Lipomlar, yani yağ bezeleri vücudun herhangi bir bölgesinde görülebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, önemli uyarılarda bulunuyor.
KENDİLİĞİNDEN KÜÇÜLMEZ: Çoğu yağ bezesi ailesel yatkınlıkla ortaya çıkar. Neden kaynaklandığı bilinmez. Kendilinden küçülmez.
BELİRTİLERE DİKKAT: Çok büyük yağ bezeleri damar ve sinir basısına neden olur. Ağrı, uyuşma ve karıncalanmaya yol açar. Bu nedenle şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir.
KANSER OLABİLİR: Hızlı büyüyen, sert şişlikler ihmal edilmemelidir. Bu bezeler, kötü huylu olabilir.
KESİN TANI KONULMALI: MR ile büyük bir oranda yağ bezesinin tanısı konulabilir.
DOĞRU TEDAVİ ŞART: Yağ bezelerinin çoğu takip edilir. Küçük bir kısmı ameliyatla çıkartılır.
REFLÜNÜN DERMANI SÜT
Yanlış beslenme, mide hastalıklarına davetiye çıkartıyor. En sık görülen rahatsızlıklarının başında, reflü geliyor. Mide içeriğinin yemek borusuna belirli aralıklarla geçişi ile ağrı ve yutma güçlüğüne sebep olan reflü, Türkiye'nin yüzde 3'ünde görülüyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Beslenme ve uyku düzenini bile bozuyor! Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Araştırma sonuçlarında süt tüketiminin, midedeki enfeksiyonun aktivitesini azalttığı, mide mukozasını da düzenleyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını engellediği belirtilmiştir.
ŞİKAYETLERİ AZALTIR
Yapılan bir çalışmada sütün midede koruyucu bir faktör olan müsin üretimini arttırarak mide hasarına karşı koruyucu bir etki gösterdiği görülmüştür. Bir başka araştırmada fermente süt ürünlerinin içerdikleri faydalı mikroorganizmalar sayesinde reflü semptomlarının sıklığında azalma görüldüğü saptanmıştır" diyor.