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    Halk arasında yağ bezesi olarak bilinen lipomlar, ihmale gelmiyor!

    Vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilen yağ bezesi ihmal etmeye gelmiyor. Kötü huylu bezeler, kanser habercisi olabilir. İşte sizler için derlediğimiz 21 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Yağ bezesini ihmal etme

    Lipomlar, yani yağ bezeleri vücudun herhangi bir bölgesinde görülebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, önemli uyarılarda bulunuyor.
    KENDİLİĞİNDEN KÜÇÜLMEZ: Çoğu yağ bezesi ailesel yatkınlıkla ortaya çıkar. Neden kaynaklandığı bilinmez. Kendilinden küçülmez.
    BELİRTİLERE DİKKAT: Çok büyük yağ bezeleri damar ve sinir basısına neden olur. Ağrı, uyuşma ve karıncalanmaya yol açar. Bu nedenle şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir.
    KANSER OLABİLİR: Hızlı büyüyen, sert şişlikler ihmal edilmemelidir. Bu bezeler, kötü huylu olabilir.
    KESİN TANI KONULMALI: MR ile büyük bir oranda yağ bezesinin tanısı konulabilir.
    DOĞRU TEDAVİ ŞART: Yağ bezelerinin çoğu takip edilir. Küçük bir kısmı ameliyatla çıkartılır.



    REFLÜNÜN DERMANI SÜT
    Yanlış beslenme, mide hastalıklarına davetiye çıkartıyor. En sık görülen rahatsızlıklarının başında, reflü geliyor. Mide içeriğinin yemek borusuna belirli aralıklarla geçişi ile ağrı ve yutma güçlüğüne sebep olan reflü, Türkiye'nin yüzde 3'ünde görülüyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Beslenme ve uyku düzenini bile bozuyor! Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Araştırma sonuçlarında süt tüketiminin, midedeki enfeksiyonun aktivitesini azalttığı, mide mukozasını da düzenleyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını engellediği belirtilmiştir.



    ŞİKAYETLERİ AZALTIR
    Yapılan bir çalışmada sütün midede koruyucu bir faktör olan müsin üretimini arttırarak mide hasarına karşı koruyucu bir etki gösterdiği görülmüştür. Bir başka araştırmada fermente süt ürünlerinin içerdikleri faydalı mikroorganizmalar sayesinde reflü semptomlarının sıklığında azalma görüldüğü saptanmıştır" diyor.



        SIRRI LAVANTA
        Cilt bakımı için kozmetik ürünlere servet harcamak gerekmiyor. Evde yapılan doğal maskeler, hem cildi besliyor hem de gençlik veriyor. Güzel kokulu lavanta, cildin nem ihtiyacını karşılıyor. Kırışıklıkları da azaltıyor. Bu maske için 100 gram yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı lavanta yağı gerekiyor. Maske, şöyle hazırlanıyor: Tüm malzemeleri karıştırın. Macun kıvamında bir karışım elde edin. Cildinize uygulayın. Maskeyi, 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın. Akşam ve sabah uygulanan bu maske, cildin nem ihtiyacını karşılar.
        Oyuncu Margot Robbie, kozmetiğe para harcamıyor. Evde yaptığı lavanta maskesiyle cildini besliyor.

        HAVUÇ DOLUSU ŞİFA
        A vitamini deposu havuç, cildi güzelleştirir. Karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Kalp sağlığını korur. Safra kesesini güçlendirir. Eklem ağrılarını dindirir.

        ÖMÜRSÜN TAHİN
        Şifa deposu tahin, toksinleri temizler. Damar tıkanıklığını önleyerek kalp krizi riskini azaltır. Kemik erimesi riskini azaltır. Kanser hücrelerini küçültür.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Sağlık Halk arasında yağ bezesi olarak bilinen lipomlar, ihmale gelmiyor!
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