Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kaygı isteği azaltır

54 yaşında muhtarım. İktidarım sorunlu. Mizacım da sert değil ama daha önce böyle değildim. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de şimdi bitikliğimizi fark ettik. Hastalık olabilir mi?

Özellikle sinir, stres sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma.