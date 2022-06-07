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    Dikkat baş ağrısını hafife almayın! Beyin kanaması habercisi olabilir

    Baş ağrısı ihmale gelmiyor. Uzmanlar özellikle tansiyon ve diyabet hastalarını uyarıyor: Beyin kanaması riski yüksek! İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Baş belası tansiyon

    Günümüzde hemen herkesin yakındığı baş ağrısı şikayeti, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Murat Geyik, diyabet ve tansiyonu olan hastaları uyarıyor. "Baş ağrısının arkasında beyin tümörü, halk arasında baloncuk denilen anerizma olabilir. İnsan beyninin ortasında bulunan hormon sağlayan hipofiz bezinin büyümesinden kaynaklı olabilir. Muhakkak en yakın bir sağlık merkezine gidip bir beyin MR'ı ve tomografisi çektirmek lazım" diyor. Özellikle tan- siyon hastalarının beyin kanaması riskinin fazla olduğunu belirten Dr. Murat Geyik, şöyle devam ediyor: Beyin kanamaları tedavi edilse dahi ciddi düzeyde hasar bırakabilen bir hastalık. Bu yüzden insanlar bu konuyu önemsemeli!



    GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN
    Göz hastalıklarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, şu bilgileri paylaşıyor:
    YANLIŞ: Katarakt sadece yaşlıların hastalığıdır.
    DOĞRUSU: Katarakt yaşlılarda sık gelişmekle birlikte yeni doğan bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde de görülebiliyor.
    YANLIŞ: Gözlük, göz numarasını ilerletir, tembelliğe yol açar.
    DOĞRUSU: Gözlük gözde tembelliğe neden olmuyor; tam aksine "ambliyopi" denilen göz tembelliğinin tedavisinde gözlük kullanılır.
    YANLIŞ: Göz ağrısını önlemek için dinlendirici gözlük kullanmak gerekir.
    DOĞRUSU: Dinlendirici gözlük halk arasında düşük numaralı gözlüklere verilen bir tanımlamadır. Göz bozukluğu olmayan kişiler, numaralı gözlük kullanmamalıdır.
    YANLIŞ: Gözüm ağrıyor, göz tansiyonum yükseldi.
    DOĞRUSU: Gözdeki ağrıların çok az bir kısmı göz tansiyonuna bağlı gelişir. Dolayısıyla her ağrı, göz tansiyonu demek değildir.
    YANLIŞ: Çok havuç yemek görmeyi keskinleştirir.
    DOĞRUSU: Fazla A vitamini tüketmenin görme üzerine bir etkisi yoktur.



    DOKTOR YABAN MERSİNİ
    Mor rengiyle gönülleri çalan yaban mersini bolca C vitamini ve antioksidan içeriyor. Damakları şenlendiren bu harika lezzetin faydaları şöyle sıralanıyor:
    Vücudun ihtiyacı olan C ve K vitaminlerini içerir.
    Antioksidandır. Vücudu temizler.
    Göz sağlığını korumaya yardımcıdır.
    Vücuttaki enfeksiyonu ve iltihabı azaltır.
    Kan şekerini dengeler. Diyabetle savaşır.
    Kalp dostudur. Kalp ritmini düzenler. T nsiyonu düşürür.
    Beyin sağlığını korumaya yardımcıdır.
    Vücuttaki bakterileri öldürür.



        SAĞLIĞIN ŞİFRESİ ANANAS
        En sevilen meyvelerden ananas, sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
        Kansere karşı korur.
        Lifli içeriği sayesinde sindirime yardımcıdır.
        Akciğerleri temizler. Öksürüğü hafifletir.
        Gözleri korur.
        Kemikleri güçlendirir.
        Zayıflamaya yardımcı olur. Yağları eritir.
        Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, ara öğünlerinde ananas yiyerek form tutuyor.

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        Haberler Sağlık Dikkat baş ağrısını hafife almayın! Beyin kanaması habercisi olabilir
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