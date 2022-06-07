Dikkat baş ağrısını hafife almayın! Beyin kanaması habercisi olabilir





GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN

Göz hastalıklarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, şu bilgileri paylaşıyor:

YANLIŞ: Katarakt sadece yaşlıların hastalığıdır.

DOĞRUSU: Katarakt yaşlılarda sık gelişmekle birlikte yeni doğan bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde de görülebiliyor.

YANLIŞ: Gözlük, göz numarasını ilerletir, tembelliğe yol açar.

DOĞRUSU: Gözlük gözde tembelliğe neden olmuyor; tam aksine "ambliyopi" denilen göz tembelliğinin tedavisinde gözlük kullanılır.

YANLIŞ: Göz ağrısını önlemek için dinlendirici gözlük kullanmak gerekir.

DOĞRUSU: Dinlendirici gözlük halk arasında düşük numaralı gözlüklere verilen bir tanımlamadır. Göz bozukluğu olmayan kişiler, numaralı gözlük kullanmamalıdır.

YANLIŞ: Gözüm ağrıyor, göz tansiyonum yükseldi.

DOĞRUSU: Gözdeki ağrıların çok az bir kısmı göz tansiyonuna bağlı gelişir. Dolayısıyla her ağrı, göz tansiyonu demek değildir.

YANLIŞ: Çok havuç yemek görmeyi keskinleştirir.

DOĞRUSU: Fazla A vitamini tüketmenin görme üzerine bir etkisi yoktur.