Dikkat aşırı terleme tiroit habercisi! Uzmanlar uyarıyor: Kesinlikle ihmal etmeyin

Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları, terlemeyi beraberinde getiriyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, aşırı terlemenin bazı hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor.
TEDAVİ EDİLMELİ
Tıptaki ismi hiperhidrozis olan aşırı terme primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılıyor. Primer hiperhidrozis olarak adlandırılan birincil tipte aşırı terlemenin nedeninin bilinmiyor. Genellikle çocukluk ya da ergenlikten itibaren görülüyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN...
Primer hiperhidroziste çeşitli medikal tedaviler ile terleme kontrol altına alınıyor. Prof. Dr. Kutlu, tedavi yöntemleri hakkında şunları söylüyor: Hastalar, göğüs cerrahisine başvurduktan sonra ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Kişiye primer hiperhidrozis tanısı konulur ise ameliyat planlanıyor. Göğüs içine yerleştirilen sempatik zincir bulunur ve hastanın terleme şikayetine uygun olan seviyelerde zincir kesilip bırakılabilir. Başarı oranı yüzde 95'tir.