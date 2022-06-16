Dikkat aşırı terleme tiroit habercisi! Uzmanlar uyarıyor: Kesinlikle ihmal etmeyin





ÖNCE KİLOLARI ERİTİN...

Sekonder, yani ikincil tip terlemede ise kronik hastalıklardan kaynaklanıyor. Bunların başında, obezite ve tiroit hastalıkları yer alıyor. Özellikle bazı ilaçların yan etkileri ve menopoz da aşırı terlemeye neden oluyor. Burada terlemenin altında yatan patolojinin düzeltilmesi için tedavisinin gerçekleştirilmesi önem taşıyor.



KEMİKLERE MANTAR GÜCÜ

İçerdiği vitamin ve minerallerle etle aynı besleyici değere sahip olan mantar kalbi korur. Kanserle savaşır. Kemikleri güçlendirir.

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