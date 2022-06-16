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    Dikkat aşırı terleme tiroit habercisi! Uzmanlar uyarıyor: Kesinlikle ihmal etmeyin

    Havaların ısınmasıyla terleme şikayeti artıyor. Ancak bu durumun aşırıya kaçması sosyal hayatı bitiriyor. Uzmanlar uyarıyor : Tiroit hastalıklarının ilk belirtisi aşırı terlemedir. İhmal etmeyin.

    Aşırı terleme tiroit habercisi

    Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları, terlemeyi beraberinde getiriyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, aşırı terlemenin bazı hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor.



    TEDAVİ EDİLMELİ
    Tıptaki ismi hiperhidrozis olan aşırı terme primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılıyor. Primer hiperhidrozis olarak adlandırılan birincil tipte aşırı terlemenin nedeninin bilinmiyor. Genellikle çocukluk ya da ergenlikten itibaren görülüyor.



    TEDAVİSİ MÜMKÜN...
    Primer hiperhidroziste çeşitli medikal tedaviler ile terleme kontrol altına alınıyor. Prof. Dr. Kutlu, tedavi yöntemleri hakkında şunları söylüyor: Hastalar, göğüs cerrahisine başvurduktan sonra ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Kişiye primer hiperhidrozis tanısı konulur ise ameliyat planlanıyor. Göğüs içine yerleştirilen sempatik zincir bulunur ve hastanın terleme şikayetine uygun olan seviyelerde zincir kesilip bırakılabilir. Başarı oranı yüzde 95'tir.



        ÖNCE KİLOLARI ERİTİN...
        Sekonder, yani ikincil tip terlemede ise kronik hastalıklardan kaynaklanıyor. Bunların başında, obezite ve tiroit hastalıkları yer alıyor. Özellikle bazı ilaçların yan etkileri ve menopoz da aşırı terlemeye neden oluyor. Burada terlemenin altında yatan patolojinin düzeltilmesi için tedavisinin gerçekleştirilmesi önem taşıyor.

        KEMİKLERE MANTAR GÜCÜ
        İçerdiği vitamin ve minerallerle etle aynı besleyici değere sahip olan mantar kalbi korur. Kanserle savaşır. Kemikleri güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Dikkat aşırı terleme tiroit habercisi! Uzmanlar uyarıyor: Kesinlikle ihmal etmeyin
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