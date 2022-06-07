Dikkat anneliğe geç kalmayın! 40 yaşından sonra şans yüzde 50 azalıyor...





TEDAVİ HAKKINDA

Kadınlar yaş aldıkça her sene biraz daha yumurta kalitesi düşürüyor. Sperm tarafından döllenme oranı azalıyor. Ayrıca embriyolarda genetik problemler görülebiliyor. Bu nedenle çiftler, tüp bebek tedavisine başvuruyor. Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, "Anne adayı tüp bebek tedavisi için başvuru yaptığında, adetin ikinci günü hormon tetkikleri tamamlanır. Ultrasonu ile hormon tetkikleri değerlendirilen hastada yumurta rezerviyle ilgili sorun olmazsa tüp bebek tedavisine başlanır. Eğer spermle ilgili de herhangi bir sorun saptanmazsa tüp bebek tedavisi için yola çıkılır. İlerleyen yaşta tüp bebek tedavilerinde yumurta ve spermin varlıkları konusunda sorun olmasa bile 5'inci günde embriyodan biyopsi alınarak kromozomları yönünden değerlendirilmesi sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi açısından önem taşımaktadır" bilgisini veriyor.